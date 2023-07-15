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OPINION

Воевать до последнего украинца?

Владимир Гевко
15 июля, 2023 суббота
10:00
Мнение

Честно говоря, я даже против воевать до первого, но меня никто и не спрашивал

Лично я против концепции "воевать до последнего украинца". Честно говоря, я даже против воевать до первого, но меня никто и не спрашивал.

Я считаю, что люди, готовые воевать за свою территорию, автоматически лучше и ценнее самой территории и остальных людей на ней, которые не готовы. И в этом и заключается ужасная логическая ловушка — с потерей этих людей территория сиротеет и беднеет.

Все почему-то забыли, что украинцы не хотели этой войны и никогда бы ее не начали сами. Именно поэтому нам отразиться будет вполне приемлемым вариантом. Нет смысла посреди войны выстраивать многоэтажные визионерские конструкции, в надежде об этом сразу обеспечить счастье и процветание на сто лет вперед.

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Никто никогда так не смог и будущее всегда приносило новые, непредсказуемые повороты, разрушающие все, казалось бы, вечные договоренности. Где Версальский мир, мир Рижский и другие официальные документы о завершении войн, которые подписывали важные люди дорогими ручками?

Поэтому я считаю, что остановить побоище сейчас тактически ценнее, чем пытаться угадывать, как сделать, чтобы и через 20 лет было норм. Материал для таких розмышлений слишком ценен.

Я очень желаю, чтобы Украину приняли в НАТО не потому, что хотел бы, чтобы НАТО за нас воевало. А потому, что неучастие Украины в НАТО является для России одной из целей войны. И, возможно, потеря цели сдвинет сам смысл. Не факт, но может быть. Это шанс, за который мы должны цепляться сильнее, чем за самолеты.

Да, хотелось бы стройного голливудского сюжета с гепиендом, где добро побеждает зло, все преступники получают должное наказание, а жертва – возмещение и сатисфакцию. Но в жизни так бывает нечасто. Если брать в разрезе больших войн — вообще не бывает.

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В Первой мировой просто шелушились миллионами между собой, травили ужасными химическими газами, совершали военные кровавые преступления, а потом просто разошлись по домам. Во Второй было примерно то же самое. Множество людей устрашали по отношению к другим, а те их искренне и логично ненавидели. Но мир не рухнул и как-то жил дальше. До следующих ужасов.

Естественно, что после перенесенных потерь, горя и причиненного нам вреда, мы чувствуем, что имеем право на возмещение и справедливость. Но обеспечивать нам это право никто не спешит и, похоже, не планирует. Слишком высоки риски. А сами мы не справимся, потому что такие вещи, как масштабная справедливость, возможны только коллегиально.

Может просто наконец-то энд для нас и будет хеппи, хз. По крайней мере, что-то такое уже медленно ощущается.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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