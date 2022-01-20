Воевали против Украины, сопровождали "гумконвои" РФ: СБУ разоблачила членов "Луганского округа донских казаков"
СБУ установила личности 13 главарей "Луганского округа донских казаков", воевавших против Украины на стороне российских оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Следствие выяснило, что раньше они являлись членами одноименной общественной организации, которую зарегистрировали до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.
Злоумышленники активно участвовали в войне против сил АТО вблизи Луганска и Дебальцево.
Также они сопровождали российские "гуманитарные" грузы для наемников и патрулировали временно оккупированные населенные пункты.
Вооруженные члены "Луганского округа донских казаков" охраняли вражеские блокпосты в ОРДЛО, в том числе останавливали общественный транспорт, автомобили местных жителей и нехаконно обыскивали их.
Сейчас российские наемники прячутся от следствия на временно оккупированной части Луганщины.
После задержания они будут привлечены к уголовной ответственности.
В рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.
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