Воевали против Украины, сопровождали "гумконвои" РФ: СБУ разоблачила членов "Луганского округа донских казаков"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



Следствие выяснило, что раньше они являлись членами одноименной общественной организации, которую зарегистрировали до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.



Злоумышленники активно участвовали в войне против сил АТО вблизи Луганска и Дебальцево.



Также они сопровождали российские "гуманитарные" грузы для наемников и патрулировали временно оккупированные населенные пункты.



Вооруженные члены "Луганского округа донских казаков" охраняли вражеские блокпосты в ОРДЛО, в том числе останавливали общественный транспорт, автомобили местных жителей и нехаконно обыскивали их.



Сейчас российские наемники прячутся от следствия на временно оккупированной части Луганщины.



После задержания они будут привлечены к уголовной ответственности.



В рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

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