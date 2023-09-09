Воевали под Мариуполем и Бахмутом: 5 окупантов сядут в тюрьму за военные преступления
Благодаря доказательной базе Службы безопасности еще 5 российских военных, воевавших против Украины под Мариуполем и Бахмутом, сядут в тюрьму
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что украинские военные взяли в плен 4 окупантов во время боестолкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще один - задержан при выполнении им вражеских разведзаданий в Запорожской области.
"Один из злоумышленников получил 12 лет тюрьмы, другие трое – 10 лет, еще один злоумышленник приговорен к 9 годам заключения", - сообщили в СБУ.
По данным прессцентра, один из осужденных - командир подразделения оккупационных группировок РФ, еще задолго до полномасштабного вторжения вступил в ряды так называемой милиции "ЛНР". Кроме этого, под стражу поедет боевик из временно оккупированной Луганщины, уже дважды находившийся в украинском плену.
"В первый раз его обменяли, но вскоре он снова оказался в рядах регулярных войск РФ. В составе вражеского подразделения преступник участвовал в сдерживании украинского контрнаступления на восточном фронте", - отметили правоохранители.
Также тюремные сроки получили еще два боевика российского батальона "Восток". Один из них в составе артиллерийского расчета удерживал позиции россиян в районе Ясиноватой Донецкой области. А другой в 2014 году прошел военные учения в лагере на временно оккупированной Донбассе. Затем его назначили на должность механика-водителя вражеского БТР и отправили воевать против сил АТО.
Впоследствии он покинул своих предводителей и скрыто переехал в Запорожье. Уже в начале полномасштабного вторжения оккупант возобновил связь с боевиками и собирал для них развединформацию в области. Он был задержан в результате спецоперации СБУ на территории региона в марте 2023 года.
Кроме этого, осужден участник российской группировки "Оплот", участвовавший в боях против ВСУ вблизи Донецка и Мариуполя.
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