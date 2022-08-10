Воевали на стороне РФ. Трех террористов "ДНР" приговорили к 15 годам лишения свободы
Троим воевавшим за Россию террористам "ДНР" суд назначил лишение свободы на 15 лет
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Во время полномасштабного вторжения, 24 февраля, три жителя временно оккупированной Донетчины без опыта и военных профессий добровольно вступили в ряды армии РФ. В так называемом 4-м отдельном мотострелковом батальоне 119 полка "ДНР" им выдали форму, оружие и боеприпасы.
"В начале марта под руководством военнослужащих ВС РФ они прошли краткосрочное военное обучение на территории Белгородской области. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении", - говорится в сообщении.
Изменников российские военные привлекали для обустройства и укрепления позиций и охраны на блокпостах и позициях.
В Сумской области их и взяли в плен наши защитники.
"Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Суд признал виновными в государственной измене еще троих боевиков "ДНР" и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
- 8 июля в соответствии с судебными решениями 8 боевиков террористической группировки "ДНР" были признаны виновными по двум статьям УК Украины, они будут отбывать заключение сроком на 15 лет.
- 29 июня в Украине к 15 годам заключения за госизмену приговорили командира отделения "армии ДНР", пытавшегося захватить Запорожскую область.
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