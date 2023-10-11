Воевали на стороне окупантов: четырех жителей Донбасса и Луганщины приговорили к 15 годам тюрьмы

Об этом информируют прессслужбы СБУ и Офиса генпрокурора.



Как установило следствие, фигуранты летом и осенью 2022 года добровольно прибыли в так называемые мобилизационные пункты РФ, чтобы присоединиться к российской армии в войне против Украины.



Там их зачислили на должности стрелков в составе батальона "Призрак" и оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Южного военного округа ВС РФ. После переброски на фронт они вместе с наемниками ПВК Вагнера участвовали в ведении боевых действий на Бахмутском и Лисичанском направлениях.



Кроме обстрелов позиций украинских войск, предатели помогали вагнеровцам обустраивать фортификационные сооружения и укрепрайоны.



В январе и июне 2023 года военнослужащие ВСУ взяли мужчин в плен во время боев вблизи Клищиевки и Лисичанска.

Каждый из четырех злоумышленников был лишен свободы на 15 лет с конфискацией всего имущества. Суд признал их виновными по статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности.