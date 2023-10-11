Воевали на стороне окупантов: четырех жителей Донбасса и Луганщины приговорили к 15 годам тюрьмы
К 15 годам заключения были приговорены четыре жителя временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые вместе с вагнеровцами воевали на стороне армии РФ против Украины под Бахмутом и Лисичанском
Об этом информируют прессслужбы СБУ и Офиса генпрокурора.
Как установило следствие, фигуранты летом и осенью 2022 года добровольно прибыли в так называемые мобилизационные пункты РФ, чтобы присоединиться к российской армии в войне против Украины.
Там их зачислили на должности стрелков в составе батальона "Призрак" и оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Южного военного округа ВС РФ. После переброски на фронт они вместе с наемниками ПВК Вагнера участвовали в ведении боевых действий на Бахмутском и Лисичанском направлениях.
Кроме обстрелов позиций украинских войск, предатели помогали вагнеровцам обустраивать фортификационные сооружения и укрепрайоны.
В январе и июне 2023 года военнослужащие ВСУ взяли мужчин в плен во время боев вблизи Клищиевки и Лисичанска.
Каждый из четырех злоумышленников был лишен свободы на 15 лет с конфискацией всего имущества. Суд признал их виновными по статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности.
- Накануне также на 15 лет в Тернопольской области осудили коллаборанта, бывшего сотрудника органов внутренних дел с Луганщины, который добровольно перешел на сторону оккупантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное