Воевали на стороне "ЛДНР": в Украине троих наемников РФ заочно приговорили к 9-11 годам заключения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



"По материалам контрразведки Службы безопасности Украины еще 3 боевика незаконных вооруженных формирований так называемых Л/ДНР заочно приговорены к 9, 10 и 11 годам лишения свободы", - говорится в заявлении.



Все осужденные в течение 2014-2018 годов воевали на Востоке Украины против ВСУ, занимали "командные должности", "инструктировали оккупантов" и вербовали для них наемников.



Один из фигурантов дела, житель Черкасчины, длительное время проживавший в РФ, еще в начале войны на Донбассе присоединился к террористической группировке "Призрак".



Другой осужденный командовал батальоном "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР"". Под его руководством оккупанты воевали против сил АТО/ООС. Также наемник РФ вербовал новобранцев в террористическую организацию.



Кроме того, установлена личность водителя-наводчика вражеского танкового батальона, который с 2018 года участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях.



Следствие выяснило, что оккупант обстреливал позиции ВСУ и участвовал в захвате Дебальцево, Донецкой области, а также прилегающих к нему населенных пунктов.

Суд признал всех троих российских наемников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговоры вступили в законную силу.



В СБУ сообщают, что двое фигурантов дела скрываются на неподконтрольной украинским властям территории, а еще один находится в России. Их объявили в розыск.