Воевали на стороне "ЛДНР": в Киеве двух боевиков приговорили к 15 годам заключения
Во вторник, 15 августа, киевский суд признал виновными двух боевиков, воевавших в рядах незаконных вооруженных формирований так называемых ЛНР и ДНР. Их приговорили к 15 годам пребывания под стражей
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.
В суде прокурор доказал, что один из обвиняемых в марте 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, в городе Алчевск, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в составе армии так называемой ЛНР. Он является уроженцем Луганской области.
Оккупанты назначили мужчину на должность помощника гранатометчика "204 полка 4 роты 3 взвода народной милиции ДНР", созданного, подчиненного и полностью финансируемого Россией.
Другой обвиняемый в феврале 2022 года находился во временно оккупированном городе Амросиевка Донецкой области. Там он также добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в незаконном вооруженном формировании "ДНР", где занимал должность стрелка "1 отделения 2 взвода 2 роты стрелкового батальона 1539 народной милиции ДНР".
В Офисе генпрокурора добавляют, что действуя в составе разных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, обвиняемые обустроили огневые позиции для вооруженного сопротивления Вооруженным Силам Украины. Также они осуществляли оккупацию и охрану захваченных территорий Украины.
Преступная деятельность боевиков была прекращена в середине мая 2023 года военнослужащими ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Фото: Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
- В мае суд признал гражданина Украины, боевика "ЛНР", виновными в участии в террористической организации. Он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
- Также 29 июня боевика "ДНР", пытавшегося попасть в ряды одного из подразделений бригады специального назначения "Азов", приговорили к восьми годам лишения свободы.
- 20 июля уроженец Луганщины, в составе террористической группировки так называемой "ЛНР" воевавший против Украины, получил 15 лет тюремного заключения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное