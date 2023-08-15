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Воевали на стороне "ЛДНР": в Киеве двух боевиков приговорили к 15 годам заключения

15 августа, 2023 вторник
12:18
Криминал

Во вторник, 15 августа, киевский суд признал виновными двух боевиков, воевавших в рядах незаконных вооруженных формирований так называемых ЛНР и ДНР. Их приговорили к 15 годам пребывания под стражей

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

В суде прокурор доказал, что один из обвиняемых в марте 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, в городе Алчевск, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в составе армии так называемой ЛНР. Он является уроженцем Луганской области.

Оккупанты назначили мужчину на должность помощника гранатометчика "204 полка 4 роты 3 взвода народной милиции ДНР", созданного, подчиненного и полностью финансируемого Россией.

Другой обвиняемый в феврале 2022 года находился во временно оккупированном городе Амросиевка Донецкой области. Там он также добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в незаконном вооруженном формировании "ДНР", где занимал должность стрелка "1 отделения 2 взвода 2 роты стрелкового батальона 1539 народной милиции ДНР".

В Офисе генпрокурора добавляют, что действуя в составе разных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, обвиняемые обустроили огневые позиции для вооруженного сопротивления Вооруженным Силам Украины. Также они осуществляли оккупацию и охрану захваченных территорий Украины.

Преступная деятельность боевиков была прекращена в середине мая 2023 года военнослужащими ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Бойовики ЛДНР

Фото: Офис генпрокурора


Бойовики ЛДНР

Фото: Офис генпрокурора

  • В мае суд признал гражданина Украины, боевика "ЛНР", виновными в участии в террористической организации. Он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
  • Также 29 июня боевика "ДНР", пытавшегося попасть в ряды одного из подразделений бригады специального назначения "Азов", приговорили к восьми годам лишения свободы.
  • 20 июля уроженец Луганщины, в составе террористической группировки так называемой "ЛНР" воевавший против Украины, получил 15 лет тюремного заключения.
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Луганщина
Война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
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