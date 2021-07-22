Воевал за террористов "Л/ДНР": в Чехии суд в пять раз увеличил срок заключения для гражданина Беларуси

Об этом рассказывает "Радио Свобода".



После того, как в 2020 году суд Праги приговорил к 4,5 годам заключения белоруса Алексея Фадеева, который воевал в рядах террористов против Украины и на момент суда легально проживал в Чехии, его защита заявила, что обжалует приговор.



22 июля апелляция постановила, что суд первой инстанции (Пражский городской суд) вынося 2020 первоначальный приговор, недостаточно точно определил вину Фадеева, осудив его только за "участие в организованной преступной группировке", но не найдя оснований осудить его и за "террористическое нападение" .



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Апелляционный суд добавил это обвинение, а еще определил Фадееву исключительное наказание за его участие в организованных преступных группировках верхний предел срока был повышен на треть.



Таким образом, Алексей Фадеев приговорен к 21 годам лишения свободы. Также ему присуждена высылка из Чехии на неограниченный срок (первоначальный приговор, кроме 4,5 лет заключения, присудил ему также высылку на 4 года).



Приговор после решения апелляционной инстанции вступил в силу. Впрочем, защита белоруса может его обжаловать в Верховном суде Чехии.