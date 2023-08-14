Воевал за РФ и, вероятно, обстреливал украинские позиции: жителю Славянска объявили подозрение
СБУ задержала боевика, присоединившегося к оккупационной группировке "Шторм" и участвовавшего в войне против Украины. Мужчина получил подозрение в измене
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным контрразведки СБУ, житель Славянска на Донетчине переехал в Ставропольский край перед началом полномасштабного вторжения РФ. Злоумышленник подписал контракт с 79-м мотострелковым полком ВС РФ в группе "Шторм" 24 июня 2022 года. Он был механиком-водителем и активно воевал против Сил обороны возле Берховки в Бахмутском районе, по данным СБУ.
В составе вражеского войска мужчина обустраивал блокпосты и укрепления, чтобы затруднить контрнаступление Вооруженных сил Украины.
Его задержали во время боев у Бахмута в июле этого года.
Злоумышленник получил подозрение за измену в условиях военного положения. Сейчас он в тюрьме. Ему грозит пожизненное заключение.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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