Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным контрразведки СБУ, житель Славянска на Донетчине переехал в Ставропольский край перед началом полномасштабного вторжения РФ. Злоумышленник подписал контракт с 79-м мотострелковым полком ВС РФ в группе "Шторм" 24 июня 2022 года. Он был механиком-водителем и активно воевал против Сил обороны возле Берховки в Бахмутском районе, по данным СБУ.

В составе вражеского войска мужчина обустраивал блокпосты и укрепления, чтобы затруднить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Его задержали во время боев у Бахмута в июле этого года.

Злоумышленник получил подозрение за измену в условиях военного положения. Сейчас он в тюрьме. Ему грозит пожизненное заключение.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.