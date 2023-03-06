Воевал возле Донецкого аэропорта и обстреливал украинские позиции: СБУ задержала в Одессе бывшего боевика "ДНР"
СБУ задержала одессита, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации ДНР. В составе группировки он участвовал в боях у Донецкого аэропорта
Об этом пишет Служба безопасности Украины.
Отмечается, что злоумышленник в составе вражеского батальона обстреливал оборонные позиции украинских войск, воевал в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.
Боевик скрытно выехал обратно на территорию Украины, когда получил ранение, однако продолжал поддерживать общение с террористами.
При обыске по месту жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, продолжается расследование.
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