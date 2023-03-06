Об этом пишет Служба безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленник в составе вражеского батальона обстреливал оборонные позиции украинских войск, воевал в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

Боевик скрытно выехал обратно на территорию Украины, когда получил ранение, однако продолжал поддерживать общение с террористами.

При обыске по месту жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, продолжается расследование.