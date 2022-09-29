Воевал в Чечне, Грузии, Сирии и Ливии: у Бахмута ликвидировали командира вагнеровцев, - InformNapalm
В Украине ликвидирован командир Частной военной компании Вагнера 41-летний Алексей Нагин
Об этом сообщает волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm .
По информации сообщества, 20 сентября возле Бахмута был убит 41-летний командир штурмового отряда ЧВК Вагнера Алексей Нагин, по прозвищу Терек.
Нагин был "ветераном" боевых действий в Чечне, Грузии, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
За свои "заслуги" был награжден тремя орденами за мужество, платиновой звездой героя ЧВК Вагнера, медалями "За отвагу" и "За защиту Крыма". Также Нагин "отмечен" званием героя России, "ДНР" и "ЛНР".
- Российский бизнесмен Евгений Пригожин, соратник Владимира Путина, признал, что он создал частную военную компанию и она активно участвовала в боях в "Л/ДНР".
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