Воевал против ВСУ в Донецком аэропорту: в Украине командира снайперского подразделения оккупантов заочно приговорили к 9 годам заключения
В Украине к 9 годам лишения свободы заочно приговорили участника ДНР, который командовал снайперским подразделением оккупантов и передавал разведданные о подразделениях ВСУ в ООС российским спецслужбам
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Следователи установили, что наемником РФ является житель Донецкой области, который в январе 2015 добровольно присоединился к группировкам "ДНР" и с тех пор активно участвовал в войне против Украины.
Злоумышленник и его подчиненные вели прицельный огонь по украинским военным.
Также российский наемник воевал против ВСУ в Донецком аэропорту и систематически собирал разведданные об украинской армии на Востоке и передавал их спецслужбам РФ.
Его "кураторы" интересовались количеством, расположением позиций и передислокацией ВСУ.
Сейчас участник ДНР скрывается на временно оккупированных территориях Востока Украины.
Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Осужденного объявили в розыск, а начало срока отбывания наказания исчисляется со дня его задержания и приведения приговора в исполнение.
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