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Воевал против Украины: в Чехии приговорили снайпера к 21 году тюрьмы

1 сентября, 2023 пятница
16:41
Криминал

Городской суд Праги приговорил к 21 году лишения свободы чешского снайпера Алоиза Полака, воевавшего против Украины на стороне российских оккупантов

Об этом сообщает издание "Чешские новости".

Отмечается, что мужчина убил минимум четырех украинских военнослужащих. Прокурор просил для него 25 лет тюрьмы, однако защитник обжаловал приговор, отметив, что он, вероятно, уже погиб.

Суд рассматривал это дело уже в третий раз. Снайпера снова признали виновным в теракте и участии в террористической группировке. В ходе предыдущих заседаний его приговаривали к 20 годам лишения свободы, но тогда приговор базировался на словах самого Полака в Facebook. Только сейчас обвинения были подкреплены выводом военной экспертизы.

По словам государственного представителя Марко Бодлака, осужденный в декабре 2016 года выехал из Праги на территорию так называемой ДНР. Он был вооружен и сразу начал выполнять боевые задания. Он также активно участвовал в боях против украинских правительственных подразделений в рядах так называемой Республиканской гвардии. Сначала работал снайпером, впоследствии старшиной взвода.

"Поляк был очень активен в Facebook – часто делился фотографиями и своими мыслями в своем публичном профиле, который доступен и сегодня. Но он молчит с апреля прошлого года, когда он опубликовал фото танка на заправке в Донецке", - говорится в сообщении.

Именно потому, что снайпер долго не публиковал сообщения в социальных сетях, адвокат подумал, что его уже нет в живых. Однако судья узнал, что в начале лета Поляк продолжал воевать против Украины.

Если мужчина вернется в Чехию, он сможет требовать нового рассмотрения своего дела. В таких случаях первоначальный приговор автоматически отменяется, и суд назначает новое основное разбирательство, в котором он не может наказать его строже, чем первоначально.

  • Президент Чехии Петр Павел дал разрешение 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России: законодательство запрещает чехам служить в иностранных вооруженных силах без разрешения президента.
Украина
Россия
Чехия
Война с Россией
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