Воевал против Украины под Дебальцево: СБУ объявила подозрение руководителю ЧВК Вагнер

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведение агрессивной войны.

Подозреваемым является россиянин, возглавивший ЧВК для совершения скрытых военных операций РФ.

Следствие выяснило, что с июля 2014 года по март 2015 года он находился в ОРДЛО. Он действовал по предварительному сговору и под контролем чиновников ВС РФ.Мужчина командовал подразделениями ЧВК Вагнер, которые вместе с регулярными войсками РФ и незаконными вооруженными формированиями воевали против ВСУ.Также в СБУ отмечают, что были зафиксированы интенсивные обстрелы наемниками ЧВК Вагнер позиций украинских военных в районе Дебальцево. В этих боях участники ЧВК понесли большие потери.Согласно информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных Россией территориях Луганщины и Донбасса глава ЧВК координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.Российский наемник подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.Сейчас идет досудебное расследование и решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

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