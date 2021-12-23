Воевал против Украины под Дебальцево: СБУ объявила подозрение руководителю ЧВК Вагнер
СБУ объявила о подозрении руководителю российского ЧВК Вагнеру, командовавшему наемниками РФ во время обстрелов позиций ВСУ в районе Дебальцево
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленник причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведение агрессивной войны.
Подозреваемым является россиянин, возглавивший ЧВК для совершения скрытых военных операций РФ.Следствие выяснило, что с июля 2014 года по март 2015 года он находился в ОРДЛО. Он действовал по предварительному сговору и под контролем чиновников ВС РФ.
Мужчина командовал подразделениями ЧВК Вагнер, которые вместе с регулярными войсками РФ и незаконными вооруженными формированиями воевали против ВСУ.
Также в СБУ отмечают, что были зафиксированы интенсивные обстрелы наемниками ЧВК Вагнер позиций украинских военных в районе Дебальцево. В этих боях участники ЧВК понесли большие потери.
Согласно информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных Россией территориях Луганщины и Донбасса глава ЧВК координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.
Российский наемник подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас идет досудебное расследование и решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.
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