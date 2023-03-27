Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня имел в честь совместно с командующим ДШВ ВСУ Максимом Майком Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger'ов от Британии, Stryker'ов & Cougar'ов от США и Marder'ов от Германии", - написал он.

Резников добавил, что за этот год Украина смогла изменить мир, ведь еще год назад "никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет столь мощной. Что весь цивилизованный мир перезагрузится и в конце концов окажет сопротивление кровавому агрессору, стране-террористу РФ".

"Стойкость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина победит. Мы уже побеждаем. Ведь "спецоперация" орков идет "по плану" – они роют окопы и пытаются укрепляться. В своих головах они уже сменили парадигму с "мы вторая армия мира и мы вас победим за три дня" на "надо переходить в оборону", – добавил Резников.

Министр обороны отметил, что новая техника составит хорошую компанию своим "побратимам" на поле боя, и уже вскоре "ее преимущества благодаря нашим военным ощутят на себе российские оккупанты".

"Кстати, после личного пилотирования Challenger'ом как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье. Так что в сухом остатке: наш "военный зоопарк" расширяется. А к "боевым кошкам" присоединился "слон". Именно так прозвали Challenger наши десантники", - написал Резников.