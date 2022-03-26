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Главная война с Россией Военный журналист Андрей Цаплиенко получил ранение в Черниговской области

Военный журналист Андрей Цаплиенко получил ранение в Черниговской области

26 мартa, 2022 суббота
06:28
война с Россией

Вместе с ним в обстрелянной колонне находились многие гражданские лица и иностранные журналисты из англоязычного канала TRT World из Турции

Об этом он сообщил в Facebook, передает Эспрессо.TV .

"Допрыгался. Имею небольшое осколочное. Врач пообещал, что до победы заживет", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание 1+1, для которого выполнял редакционное задание репортер, в обстрелянной колонне также находились иностранные журналисты по англоязычному каналу TRT World (Турция). Они фиксировали проведение гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в безопасную зону.

"Это произошло вчера, 25 марта, около 16:50 во время обстрела гуманитарного коридора в Чернигов. Там находились многие гражданские люди и автомобили, которые ждали разрешения, чтобы переправиться в Чернигов или забрать своих родных оттуда", - отметил Цаплиенко.

По его словам, обстрел начался через 15 минут после того, как беспилотник зафиксировал скопление людей.

Сначала россияне стрелять из "Смерча", затем из артиллерии калибром 122 мм, затем подключился миномет, а на финальном этапе – танк. Длился обстрел не менее 1,5 часов.

Съемочная группа канала TRT World была рядом с Цаплиенко. "Несмотря на то, что коллеги - опытные военные журналисты, они были шокированы, ведь впервые оказались под таким мощным артиллерийским обстрелом. Так же, как шокированы жестокостью российских военных в отношении мирного населения", - добавил он.

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Андрей Цаплиенко
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