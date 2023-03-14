Военный ВСУ передавал РФ информацию о стратегических объектах Николаевской области, его задержали

Об этом информирует Офис генпрокурора .

По данным следствия, мужчина с февраля по март 2023 года помогал вооруженным силам РФ осуществлять подрывную деятельность против Украины. Он, в частности, передавал им информацию о военных стратегических и административных объектах Николаевской области.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.