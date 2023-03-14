Военный ВСУ передавал РФ информацию о стратегических объектах Николаевской области, его задержали
Правоохранители задержали украинского военного, который передавал России информацию о стратегических и административных объектах на территории Николаевской области
Об этом информирует Офис генпрокурора .
По данным следствия, мужчина с февраля по март 2023 года помогал вооруженным силам РФ осуществлять подрывную деятельность против Украины. Он, в частности, передавал им информацию о военных стратегических и административных объектах Николаевской области.
Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- 13 марта жителю села Херсонской области, который помогал оккупантам искать патриотов, проникать в дома и грабить украинцев, объявили о подозрении .
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