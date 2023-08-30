Военный: ВСУ активно работают над тем, чтобы пойти в наступление на Угледарском направлении
ВСУ активно работают, чтобы перейти к наступательным действиям на Угледарском направлении – у военных был частичный успех в Никольских дачах, где россиян удалось выбить с позиций
Об этом заявил военнослужащий ВСУ Александр Войтко в эфире Еспресо.
"Перспектива есть, нам нужно наступать, чтобы выигрывать войну, ведь нам нужно освобождать нашу территорию. Сколько это займет времени – увидим. Активная подготовительная работа для этого продолжается, наша артиллерия отрабатывает позиции оккупантов", - сказал он.
Войтко добавил: чтобы понять состояние фронта на Угледарском направлении, нужно немного заглянуть в прошлое.
"Зимой и весной российские оккупанты накопили огромные силы. Не только чтобы взять Угледар, но и чтобы продвинуться далеко с юга на север Донетчины. Все эти силы были разбиты. Сейчас уже в наших подразделениях был частичный успех в Никольских дачах, где россиян удалось выбить с позиций. Огромная работа была проделана с зимы, и она продолжается дальше. Недалеко Волноваха - важный логистический узел. ВСУ активно работают, чтобы перейти к наступательным действиям на этом направлении тоже", - подытожил военный.
- 29 августа сообщалось, что Силы обороны продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении, в частности, украинские защитники имели успех на направлении Новоданиловка - Вербовое на Запорожье и закреплялись на достигнутых рубежах.
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