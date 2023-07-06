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Военный впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар в ночь вторжения

6 июля, 2023 четверг
18:27
Война с Россией

Военный Иван Сестриватовский, который 24 февраля 2022 года нес службу на границе с Крымом, впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар

Об этом он рассказал УП .

Я с командиром, старшим позиции, пошел подключать устройства на подрыв мостов. Я там и остался, а он занимался личным составом. Все началось минометным обстрелом со стороны Крыма. Обстреливали наши позиции, позиции пограничников. Это было около 04:30. Приказ взрывать мосты мне должен был отдать непосредственный командир позиции, а он должен был получить приказ высшего руководства", - сказал он.

По словам Сестриватовского, саперы разработали специальный план: были конверты, которые в случае необходимости открывались, и в конвертах была инструкция по подключению взрывных устройств.

"Мы провели это подключение, и я остался подрывать. Связи уже не было, радиостанции не работали. Командир занимался личным составом, бегал по позициям, чтобы расставить каждого. Уже рвались мины, было очень громко - не докричишься ни до кого. Поэтому действовал я фактически уже сам и решение о подрыве принимал лично", - рассказал военнослужащий.

Сестриватовский отметил, что, когда прошло минут примерно 10 после начала обстрела, он решил подрывать мосты.

"Я пытался совершить подрыв, но взрыва не произошло. Я должен был его увидеть. Я стоял прямо у мостов, на первой линии. Пытался переподключить, перепроверить провода: может, какая-то ошибка произошла, неправильно что-то подключили. Подключил заново, снова попробовал. Раза три это сделал – взрыва не произошло. Я не сапер, но здесь вариантов два. Либо была высажена диверсионная группа, либо провода подрыва были повреждены минометным обстрелом. И тогда уже действовал по приказу: нужно было отходить на другие позиции", - сказал он.

Также мужчина рассказал, что было обсуждено: если что-то произойдет и он не успеет на эвакуацию, то отходить должен на своей машине.

"Так оно и произошло, я не успел уехать со всеми. Поэтому я с еще двумя срочниками уже отходил на легковом автомобиле. Когда мы отходили, началась стрельба. Потом был выстрел гранатомета перед нами, машину снесло в сторону, меня ранило", - говорит военный.

Военный уверен, что все мосты на Чонгаре были заминированы. Он вспоминает, как незадолго до полномасштабной войны, примерно за полторы-две недели, эти минирования проверяли.

Ситуация вокруг Чонгара

Российские оккупанты стремительно захватили Херсон и большую часть области, беспрепятственно пройдя по мостам на админгранице с Крымом. Городской голова Херсона Игорь Колыхаев, комментируя быструю оккупацию города, заявил, что по непонятным причинам заранее были разминировани не только Крымский перешеек, но и ряд мостов, и Северо-Крымский канал.

В 2022 году Генштаб Вооруженных Сил Украины отреагировал на слухи, что якобы перед вторжением российских войск украинское командование разминировало проезд возле Чонгара на админгранице с оккупированным Крымом.

"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем: мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника", - объяснили тогда в Генштабе.

Новости
Общество
военные силы Украины
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