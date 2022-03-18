Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Военный успех Украины начнется после реальной военной помощи НАТО и США, - Джердж
Эксклюзив

Военный успех Украины начнется после реальной военной помощи НАТО и США, - Джердж

18 мартa, 2022 пятница
20:24
война с Россией

Глава Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж считает, что Украина сможет переломить ход войны с Россией только после реальной военной помощи от НАТО, США и ЕС

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.

“Санкции являются нашим тыловым обеспечением. Это фонд, на основе которого мы можем развивать свой успех. Реальный же успех может начаться после того, как Украина получит реальную помощь и поддержку от НАТО и ЕС в виде оружия, качественно побеждающего российское”, – считает Джердж

Джердж добавил, что нужно заставить Россию потерять желание наращивать темп и наступательные действия.

Только реальная военная помощь заставит Россию отступить и пойти на уступки в переговорах. Последняя анонсированная военная помощь от США и Великобритании является началом этого процесса. Нужно, чтобы этот пакет помощи был доставлен в Украину. Сейчас отсчет времени идет на часы", - добавил Джердж

Джердж также добавил, что Украина нуждается в более современных комплексах ПВО. По его словам, системы, которыми сейчас снабжают Украину союзники, не могут сбивать российские бомбардировщики на большой высоте.


 
Читайте также:
18 мартa, 2022 пятница
Россияне нанесли ракетные обстрелы по авиаремонтному заводу во Львове, - Садовый
18 мартa, 2022 пятница
В Одессе раздаются взрывы, - Общественное
зруйнований Маріуполь
Автор
17 мартa, 2022 четверг
Возможны ли компромиссы с Россией после Мариуполя?
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.52
    Продажа 33.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 мартa
21:30
Умер бывший футболист "Шахтера" Бахарев
21:21
В кинотеатрах России вместо мировых кинопремьер, отмененных из-за санкций, будут крутить советскую классику
21:19
Эксклюзив
Сергей Жадан
Мы выстоим и победим, или нас просто не будет, - Жадан
21:19
Никаких бумаг и без уплаты НДС: Кабмин создает "самую быструю таможню" в мире
20:40
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Ни ООН, ни ОБСЕ своих функций не выполняют. Украина должна стать участницей новой системы мировой безопасности, - Огрызко
20:35
аэрофлот
Российская авиаотрасль развалится в течение года и окажется на уровне Ирана или Северной Кореи, - CNN
20:18
Эксклюзив
Оккупанты собирают ресурсы со всего мира для проведения второго этапа наступления на Украину, - генерал-лейтенант ВСУ
20:17
Футболисты сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи
20:07
Алексей Арестович
Силовая деблокада Мариуполя пока невозможна, но город ни в коем случае не сдадут, - Арестович
19:57
Порошенко предлагает международный план принуждения Путина к миру: небо под контролем, ленд-лиз, второй фронт и план Маршалла
19:52
Эксклюзив
Важность процедуры оформления и получения статуса военнослужащего ТрО – советник командующего сил ТрО
19:50
Эксклюзив
В Китае знали о намерениях Путина в отношении Украины, - Семиволос
19:44
Михаил Подоляк
Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, - Подоляк о переговорах с РФ
19:39
С момента полномасштабного вторжения в Украину мировая морская торговля с Россией упала почти на 60%
19:29
РФ планирует перебросить в Украину некоторые подразделения с российской военной базы в Армении, - Генштаб
19:26
Оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады
19:17
Папа Франциск
Папа Франциск назвал войну в Украине "извращенным злоупотреблением властью", сопровождающимся "брутальной жестокостью"
19:16
Денис Шмигаль
Шмыгаль призвал Францию ввести более жесткие санкции против РФ, прекратить коммерческую деятельность в стране и отменить шенгенские визы россиянам
19:15
"Это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту": Дантес и Дорофеева объявили о разводе
19:14
Эксклюзив
Для Путина взять Мариуполь – вопрос жизни или смерти, - Прозапас
19:11
На Полтавщине разрешили продавать пиво и слабоалкогольные напитки
18:46
Двое погибших и трое раненых: россияне продолжают обстрел гражданских объектов в Авдеевке
18:45
Центр противодействия дезинформации предупредил об опасной SMS-рассылке про начисление денег
18:44
Суд разрешил арестовать кума Путина Медведчука
18:38
Война в Украине: Зеленский выступит перед парламентом Японии 23 марта
18:34
Обновлено
Оккупанты совершили артобстрел Сум: горит склад с лакокрасочной продукцией
18:22
Эксклюзив
Путин пытается втянуть НАТО в войну – военный эксперт
18:19
Германия и Нидерланды пошлют Словакии системы ПВО, те обещали передать С-300 Украине
18:18
Спасатели продолжают разбирать завалы Мариупольского драмтеатра. Один человек травмирован
18:11
Эксклюзив
Мечты москалей зайти в город отсекаются на подступах, - боец ТрО Харькова
18:07
импорт электроэнергии
После полной синхронизации электросетей Украины и ЕС цена за электричество может снизиться, – министр энергетики
18:02
Россия вывела в море все десантные корабли Тихоокеанского флота: что это значит
17:56
Оккупанты двое суток удерживают под арестом секретаря горсовета Новой Каховки
17:50
Эксклюзив
Мариуполь стал украинской Хиросимой по масштабам жертв и разрушений, - Тарута
17:47
На Закарпатье для переселенцев установят временные мини дома
17:35
Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не отвечает ничьим интересам
17:32
Россияне взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину
17:16
Пытались притвориться многодетными папочками. На границе задержали отца и сына с фейковыми свидетельствами
17:15
Борис Джонсон
Великобритания пообещала Украине новую военную помощь
17:03
"Говори слова: Слава Украине! Героям Слава!" Олег Скрипка написал песню-кричалку
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV