Военный успех Украины начнется после реальной военной помощи НАТО и США, - Джердж
Глава Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж считает, что Украина сможет переломить ход войны с Россией только после реальной военной помощи от НАТО, США и ЕС
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
“Санкции являются нашим тыловым обеспечением. Это фонд, на основе которого мы можем развивать свой успех. Реальный же успех может начаться после того, как Украина получит реальную помощь и поддержку от НАТО и ЕС в виде оружия, качественно побеждающего российское”, – считает Джердж
Джердж добавил, что нужно заставить Россию потерять желание наращивать темп и наступательные действия.
Только реальная военная помощь заставит Россию отступить и пойти на уступки в переговорах. Последняя анонсированная военная помощь от США и Великобритании является началом этого процесса. Нужно, чтобы этот пакет помощи был доставлен в Украину. Сейчас отсчет времени идет на часы", - добавил Джердж
Джердж также добавил, что Украина нуждается в более современных комплексах ПВО. По его словам, системы, которыми сейчас снабжают Украину союзники, не могут сбивать российские бомбардировщики на большой высоте.
- Напомним, 16 марта министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Великобритания будет поставлять Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.
- 15 марта президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден подписал бюджет, в котором предусматривается помощь Украине в размере 13,6 млрд. долларов.
- 12 марта президент США Джо Байден поручил выделить еще $200 млн на военную помощь.
- Словакия предварительно согласилась предоставить Украине единую систему противовоздушной обороны С-300 советских времен для защиты от российских авиаударов.
- Американский глава оборонного ведомства заявил, что вопрос поставок С-300 следует рассматривать на уровне НАТО и призвал Москву прекратить бомбардировку гражданских в Украине.
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