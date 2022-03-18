Военный успех Украины начнется после реальной военной помощи НАТО и США, - Джердж

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Санкции являются нашим тыловым обеспечением. Это фонд, на основе которого мы можем развивать свой успех. Реальный же успех может начаться после того, как Украина получит реальную помощь и поддержку от НАТО и ЕС в виде оружия, качественно побеждающего российское”, – считает Джердж



Джердж добавил, что нужно заставить Россию потерять желание наращивать темп и наступательные действия.



Только реальная военная помощь заставит Россию отступить и пойти на уступки в переговорах. Последняя анонсированная военная помощь от США и Великобритании является началом этого процесса. Нужно, чтобы этот пакет помощи был доставлен в Украину. Сейчас отсчет времени идет на часы", - добавил Джердж



Джердж также добавил, что Украина нуждается в более современных комплексах ПВО. По его словам, системы, которыми сейчас снабжают Украину союзники, не могут сбивать российские бомбардировщики на большой высоте.

