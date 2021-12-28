Военный учет женщин переведут в онлайнформат, - замминистра

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр .



По ее словам, в 2022 году Генштаб ВСУ разработает ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным.



Замминистра пояснила, что военный учет – это не призыв и не мобилизация.



"Приказ 313 не неожиданный. В марте этого года был принят закон, который ввел именно такой учет. Поддержали абсолютное большинство фракций - то есть, это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы военного учета. Приказ является исполнением этого закона", - добавила Анна Маляр.



Она отметила, что военный учет женщин был и раньше: постановление Кабмина с 1994 года предусматривало около 40 профессий/специальностей, являвшихся основанием для этого.



"Что интересно, до 2008-го было запрещено обнародовать это постановление. С тех пор часть профессий исчезла, другие - появились. Порядок взятия на военный учет нуждается в обновлении и усовершенствовании", - отметила замминистра.



По словам Анны Маляр, нужно "навести порядок в военном учете и знать потенциал. Ведь одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014 - это разрушенная система военного учета".



Кроме того, она рассказала, что не нужно срочно идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы – ред.), поскольку это можно сделать в течение всего 2022 года.



"В течение 2022 года Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться действующие нормы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс - в части, в которой это будет технически возможно", – добавила Анна Маляр.

Напомним, украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года.

Петиция об отмене приказа о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb