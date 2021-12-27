Военный учет для женщин: петиция об отмене приказа набрала необходимые 25 тыс. голосов

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Соответствующая петиция под №22/130110-эп была подана 23 декабря, ее инициатором является Яна Рашевченко.

В петиции предлагается "отменить приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313", а "пользоваться только перечнем только тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994".

"Вроде бы изменился только Перечень, но согласно нему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными... Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - пишет автор петиции.

По состоянию на 17.00 документ набрал 26175 голосов.

Пока реакции президента на петицию нет. Статус петиции на сайте главы государства – "ожидает рассмотрения".

По закону, в течение трех рабочих дней после вступления в должность голосов Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения, которое должно быть осуществлено не позднее чем в течение 10 рабочих дней после этого сообщения.