Военный учет для женщин: петиция об отмене приказа набрала необходимые 25 тыс. голосов
Электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский
Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.
Соответствующая петиция под №22/130110-эп была подана 23 декабря, ее инициатором является Яна Рашевченко.
В петиции предлагается "отменить приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313", а "пользоваться только перечнем только тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994".
"Вроде бы изменился только Перечень, но согласно нему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными... Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - пишет автор петиции.
По состоянию на 17.00 документ набрал 26175 голосов.
Пока реакции президента на петицию нет. Статус петиции на сайте главы государства – "ожидает рассмотрения".
По закону, в течение трех рабочих дней после вступления в должность голосов Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения, которое должно быть осуществлено не позднее чем в течение 10 рабочих дней после этого сообщения.Отметим, женщины ряда профессий должны будут встать на военный учет. 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне соответствующих специальностей. В списке есть такие профессии, как программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и гостиниц и т.д. Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет. Приказ и полный список профессий можно посмотреть здесь .
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