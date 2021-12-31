Военный учет для женщин: Минобороны может отменить штрафы

Об этом сообщает РБК-Украина.



"Минобороны разрабатывает проект нормативно-правового акта по неприменению административных взысканий (штрафов) к женщинам, нарушившим порядок и сроки взятия на военный учет", - сообщило Минобороны изданию.



В ведомстве отметили, что провели анализ вероятных осложнений, которые могут возникнуть при взятии женщин на учет и негативно повлиять на работу районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.



Как передает издание, в министерстве просят учесть применение электронной системы и возможность добровольного порядка для отдельных категорий профессий.



"Минобороны обратилось к другим силовым структурам с предложением дополнительно изучить и проанализировать Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет с учетом реальных потребностей в доукомплектовании подчиненных организационных структур и предоставить до 6 января 2022 года предложения министерству", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря стало известно, что украинские женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщины берут на военный учет.

27 декабря электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь его обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

28 декабря в Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин.