Военный учет для женщин: Минобороны может отменить штрафы
Министерство обороны Украины может изменить правила военного учета для женщин, в частности, перевести его в онлайн-формат, сделать добровольным для отдельных профессий и отменить штрафы
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Минобороны разрабатывает проект нормативно-правового акта по неприменению административных взысканий (штрафов) к женщинам, нарушившим порядок и сроки взятия на военный учет", - сообщило Минобороны изданию.
В ведомстве отметили, что провели анализ вероятных осложнений, которые могут возникнуть при взятии женщин на учет и негативно повлиять на работу районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Как передает издание, в министерстве просят учесть применение электронной системы и возможность добровольного порядка для отдельных категорий профессий.
"Минобороны обратилось к другим силовым структурам с предложением дополнительно изучить и проанализировать Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет с учетом реальных потребностей в доукомплектовании подчиненных организационных структур и предоставить до 6 января 2022 года предложения министерству", - говорится в сообщении.
- Напомним, 23 декабря стало известно, что украинские женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщины берут на военный учет.
- 27 декабря электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь его обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
- 28 декабря в Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин.
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