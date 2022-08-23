Военный сценарий для России зимой будет сложнее, чем для Украины, - Волкер
Курт Волкер, американский дипломат и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины 2017-2019 гг., отметил, что касается экономического вопроса, то для Украины ситуация будет сверхсложной, поэтому нужно больше сместить фокус на потребности украинцев
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Говоря о военных сценариях на зиму, я думаю, что для России зима будет намного сложнее, чем для Украины. Россияне зависят от четких цепей поставок продовольствия, амуниции и тому подобного, а ВСУ удалось разрушить такие логистические пути", - отметил дипломат.
Курт Волкер заметил по экономическому вопросу, что для Украины ситуация будет сверхсложной, поэтому нужно больше сместить фокус на нужды украинцев.
"Первый аспект – это государственное финансирование, для которого западным правительствам из ЕС и США нужно стабилизировать финансовый кризис в Украине, соответственно, государства-партнеры должны выделять средства как на войну и оборону, так и на экономические моменты. Во-вторых, мы говорим о частном секторе экономики Украины, который является жизненно важным моментом, но нет отработанных механизмов или программ для поддержки частного сектора и возвращения инвесторов в Украину. Соответственно, львиную долю внимания нужно уделить именно этому сектору. Есть целый список вещей, который международное сообщество должно сделать вместе с Украиной", - подытожил Волкер.
- Ранее Курт Волкер, американский дипломат, сообщил, что общая стоимость помощи Украине от США до конца 2022 года составит $12 млрд.
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