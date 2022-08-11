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Военный публично раскрыл стратегическую для ВСУ информацию, ведется следствие, - Анна Маляр

11 августа, 2022 четверг
21:50
война с Россией

Военный с высоким званием публично раскрыл стратегически важную для ВСУ информацию

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на днях СБУ установила, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая "по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросах подготовки, организации ведения боевых действий".

Анна Маляр добавила, что сейчас ведется следствие в установленном законом порядке. Деталей заместитель министра не привела, заметила, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.

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Новости
СБУ
военные силы Украины
Анна Маляр
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