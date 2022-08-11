Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на днях СБУ установила, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая "по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросах подготовки, организации ведения боевых действий".

Анна Маляр добавила, что сейчас ведется следствие в установленном законом порядке. Деталей заместитель министра не привела, заметила, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.

11 августа появилось сообщение, что в Германии судят военного, который шпионил в пользу России.