Военный публично раскрыл стратегическую для ВСУ информацию, ведется следствие, - Анна Маляр
Военный с высоким званием публично раскрыл стратегически важную для ВСУ информацию
Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, на днях СБУ установила, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая "по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросах подготовки, организации ведения боевых действий".
Анна Маляр добавила, что сейчас ведется следствие в установленном законом порядке. Деталей заместитель министра не привела, заметила, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.
- 11 августа появилось сообщение, что в Германии судят военного, который шпионил в пользу России.
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