Военный призыв-2022 продлится с апреля по июнь и с октября по декабрь, - Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Согласно указу № 687/2021 в 2022 году военный призыв будет проходить в апреле-июне и в октябре-декабре. Тогда же будут увольняться в запас военных, у которых истек срок срочной военной службы.



Призывные комиссии начнут работать с 1 апреля и 1 октября, а подготовительные мероприятия будут проведены за месяц до этого.



Также в указе отмечают, что призванные срочники не будут участвовать в ООС.



Прежде всего, их будут привлекать к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме тех, которые расположены в Донецкой и Луганской областях.



Обучающиеся граждане на срочную службу призваны не будут. Они получат отсрочку на период получения образования. Это касается студентов дневной формы обучения заведений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, среди прочего – при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования , профессионального высшего и/или высшего образования, в частности во время получения следующей степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.



Кроме того, отсрочку предоставляют тем, кто проходит военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на базе высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.



Вопрос о призыве и предоставлении отсрочки или увольнения рассматривают районные или городские призывные комиссии.

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