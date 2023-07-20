Военный преступник номер 1 – это Путин, – представитель ГУР МО Юсов
Все российские военные преступники будут привлечены к ответственности и понесут наказание
Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо" сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
"Продолжается серьезная работа украинского сектора безопасности и обороны, охранной системы, офиса Генпрокурора, ДБР, МВС, Министерства юстиции, департамента военных преступлений. Все структуры работают над тем, чтобы установить, задокументировать, собрать доказательную базу и определить преступников, которые должны быть привлечены к ответственности. Речь идет о тысячах нелюдях - военных российских преступниках", - отметил Юсов.
По его словам, результат этой работы будет представлен в ходе спецтрибунала, международного трибунала, который обязательно начнется.
"Нам помогают люди, пережившие российскую оккупацию, которые были свидетелями. Понятно, что военный преступник номер 1 - это человек, похожий на Путина, или условный Путин, и военно-политическое руководство РФ. И все соглашавшиеся, кто участвовал в исполнении преступных приказов, нажимал кнопку, курок, планировал, помогал, предоставлял информацию. Все эти лица должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Юсов.
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