Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо" сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

"Продолжается серьезная работа украинского сектора безопасности и обороны, охранной системы, офиса Генпрокурора, ДБР, МВС, Министерства юстиции, департамента военных преступлений. Все структуры работают над тем, чтобы установить, задокументировать, собрать доказательную базу и определить преступников, которые должны быть привлечены к ответственности. Речь идет о тысячах нелюдях - военных российских преступниках", - отметил Юсов.

По его словам, результат этой работы будет представлен в ходе спецтрибунала, международного трибунала, который обязательно начнется.

"Нам помогают люди, пережившие российскую оккупацию, которые были свидетелями. Понятно, что военный преступник номер 1 - это человек, похожий на Путина, или условный Путин, и военно-политическое руководство РФ. И все соглашавшиеся, кто участвовал в исполнении преступных приказов, нажимал кнопку, курок, планировал, помогал, предоставлял информацию. Все эти лица должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Юсов.