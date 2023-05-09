Об этом пишет ERR.

Отмечается, что плакат размещен на такой стороне замка, чтобы был виден со стороны Ивангородской крепости.

"Это не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция, плакат будет висеть несколько дней. Инсталляция недвусмысленно напоминает о том, что здесь, у нас в Нарве, проходит граница. Плакат расположен на стене, на которой развевается эстонский флаг. Мы должны помнить о том, что рядом с нами идет полномасштабная война, развязанная Путиным. Мы считали необходимым разместить эту инсталляцию и напомнить, что все имеет свою цену", – сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Работы по установке плаката заняли около часа. Фотографии плаката на стене замка, опубликованные в социальных сетях музея, подписаны кратким комментарием: "Здесь граница!" Целью акции, по словам организаторов, является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ.

Представители РФ потребовали снять плакат, эстонцы же отказались. Позже по этой причине прошла встреча эстонских и российских пограничников.

"Сегодня в 10 часов утра на мосту встретились представители эстонской и российской пограничных служб. Эта незапланированная встреча была инициирована российской стороной. Среди прочего, обсуждался плакат на Нарвском музее, который российские представители потребовали от наших пограничников убрать", - рассказал руководитель Нарвского отделения Пюви.

При этом представители Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии заявили, что в их стране "такой плакат не запрещен" и что в своей работе они выходят из эстонского законодательства и что у "российских чиновников нет оснований требовать демонтажа плаката".