Военный омбудсмен и "ключевые решения": Зеленский провел совещание с министром обороны Умеровым

Об этом идет речь в вечернем обращении президента.

"Провел совещание с министром обороны Украины, обсудили некоторые ключевые вещи. Те решения, которых все наше общество в целом и украинские воины, в частности, ожидают от Министерства обороны", - отметил Зеленский.

Он добавил, что министр их представит, когда все детали будут проработаны.

"Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", - рассказал президент Украины.