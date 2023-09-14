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Военный омбудсмен и "ключевые решения": Зеленский провел совещание с министром обороны Умеровым

14 сентября, 2023 четверг
22:30
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, на котором обсудили создание института военного омбудсмена и другие "ключевые решения"

Об этом идет речь в вечернем обращении президента.

"Провел совещание с министром обороны Украины, обсудили некоторые ключевые вещи. Те решения, которых все наше общество в целом и украинские воины, в частности, ожидают от Министерства обороны", - отметил Зеленский.

Он добавил, что министр их представит, когда все детали будут проработаны.

"Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", - рассказал президент Украины.

  • Напомним, о том, что Умеров хочет ввести должность военного омбудсмена, стало известно 10 сентября. Новый институт будет заниматься "военными потребностями народа и наших воинов".
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
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