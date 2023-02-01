Об этом говорится в официальном интернет-представительстве президента.

Австрия заверила, что, несмотря на свой нейтральный статус, она продолжает поддерживать Украину гуманитарно.

"Эта война касается нас всех. Австрия – нейтральная страна, но военный нейтралитет не означает, что мы так же нейтрально относимся к ценностям. Если одно государство в Европе нападает на другое, то мы никогда не будем безразлично за этим наблюдать", – отметил президент Австрия.

Александр Ван дер Беллен подчеркнул, что Украина является частью европейской семьи, поэтому Австрия готова оказывать Украине помощь в реформах, необходимых для евроинтеграции. Этому будут способствовать подписанные сегодня меморандумы о взаимопонимании в области энергетики и защиты окружающей среды. Также президент Австрии сообщил о выделении 5 млн евро на восстановление трансформаторных подстанций в Украине.

В ходе встречи главы государств обсудили политическое сотрудничество между странами, а также энергетику, экономику, гуманитарное сотрудничество и развитие украинских громад. Зеленский призвал Австрию активнее приобщаться к разминированию Украины и отметил необходимость ужесточать санкции против РФ. Особенно это касается австрийских бизнесов, продолжающих сотрудничество с Россией.

"В частности, мы отметили ситуацию по "Райффайзен Банку", который не только работает в РФ, но и принимает решение, например, о "налоговых каникулах" для мобилизованных в российскую армию. Мы считаем, что это недопустимо в сегодняшних реалиях", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил важность визита президента Австрии во главе делегации, в которую вошли представители австрийского правительства и глава Союза городов и общин Австрии, представляющий 70% австрийского общества.

1 февраля в Украину с визитом прибыли президент Австрии Александер ван дер Беллен и вице-спикер немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт.

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