Военный: На Купянском направлении врагу не удалось продавить линию обороны ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Подразделение работает на 2-х направлениях – это Купянск – Сватово и Бахмутское направление. Уже 2 месяца враг пытается повернуть левый берег реки Оскол на Купянско-Сватовском направлении. Но им не удалось продвинуться и продавить нашу линию обороны. Ситуация контролируемая и стабильная. Хотя россияне перегруппировываются и продолжают совершать ударно-штурмовые действия, пытаясь найти слабые места в нашей обороне", - отметил Маляревич.

Военный также добавил, что на Бахмутском направлении враг пытается вернуть утраченные позиции.

"Под Бахмутом мы закрепляемся, перегруппируемся. Двигаемся дальше к деоккупации Бахмута", - подчеркнул Маляревич.

Недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клищиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей россиян

Российские террористы не оставляли попыток вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещиевки под Бахмутом. В то же время украинские защитники успешно отбили атаки врага и ликвидировали еще 520 российских военных.





