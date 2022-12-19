Военный корабль Таиланда затонул в Сиамском заливе, 31 моряка считаются пропавшими без вести
Во время шторма в Сиамском заливе в Южнокитайском море затонул корвет военно-морских сил Таиланда. На борту находились более сотни членов экипажа, 31 моряка считаются пропавшими
Об этом информирует BBC .
Сообщается, что в ночь на 18 декабря судно затонуло после того, как набрало затопившую его корпус воды регуляторы питания. Из-за потери электроэнергии экипаж пытался сохранить контроль над кораблем, который опрокинулся на сторону, прежде чем затонуть около 23:30 по местному времени.
"На фотографиях видно, как судно двигается по правому борту, а резервные спасательные корабли пытаются найти выживших в бурных водах", - анализируют в издании.
В понедельник власти сообщили, что спасли 75 членов экипажа, но 31 все еще считаются пропавшими без вести.
"Прошло более 12 часов, но мы продолжим искать", - сказал спикер ВМС.
Поисковые бригады работали всю ночь, чтобы найти выживших. Также расследуются причины крушения.
"Такого почти никогда не случалось в истории наших сил, особенно с все еще активно используемым кораблем", - добавил спикер адмирала Погкронг Монтхардпалин.
Судно патрулировало 32 км западнее Банг-Сапхана, в провинции Прачуап-Кхири-Хан, когда попало под шторм.
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