Об этом информирует BBC .

Сообщается, что в ночь на 18 декабря судно затонуло после того, как набрало затопившую его корпус воды регуляторы питания. Из-за потери электроэнергии экипаж пытался сохранить контроль над кораблем, который опрокинулся на сторону, прежде чем затонуть около 23:30 по местному времени.

"На фотографиях видно, как судно двигается по правому борту, а резервные спасательные корабли пытаются найти выживших в бурных водах", - анализируют в издании.

В понедельник власти сообщили, что спасли 75 членов экипажа, но 31 все еще считаются пропавшими без вести.

"Прошло более 12 часов, но мы продолжим искать", - сказал спикер ВМС.

Поисковые бригады работали всю ночь, чтобы найти выживших. Также расследуются причины крушения.

"Такого почти никогда не случалось в истории наших сил, особенно с все еще активно используемым кораблем", - добавил спикер адмирала Погкронг Монтхардпалин.

Судно патрулировало 32 км западнее Банг-Сапхана, в провинции Прачуап-Кхири-Хан, когда попало под шторм.

В провинции Чонбури в Таиланде 5 августа произошел пожар в ночном клубе, в результате которого 13 человек погибли и десятки получили ранения.

6 октября, в Таиланде бывший полицейский напал на детсад, погибли более 30 человек. В частности, он использовал нож. После этого дома застрелил жену, ребенка и покончил с собой.

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