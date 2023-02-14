Марьяна Безугла, вот ознакомился с вашими аргументами по инициативе возвращения на должность министра обороны военных. Хочу напомнить, что практика, когда возглавляет министерство обороны гражданский, опробована и доказала свою эффективность в США и других странах из блока НАТО.

Именно американские консультанты еще в предыдущем созыве парламента в рамках реформ военной отрасли по стандартам НАТО настаивали именно на таком подходе, аргументируя эту практику тем, что военный министр и главнокомандующий в силу своей военной природы, заложенной военной иерархией, будут конфликтовать. И с этим ничего поделать невозможно, кроме разведения полномочий между гражданскими и военными.

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Тем более что мы уже это кино проходили неоднократно, что можем говорить о сериале!!!

Я понимаю, что в команде президента Украины есть кадровый голод, но это не повод заниматься подменой понятий.

Хочу предложить на случай отставки министра обороны Украины Алексея Резникова рассмотреть кандидатуру Андрея Мельника, который сегодня (если не ошибаюсь) является заместителем министра иностранных дел

Поэтому в рамках инициированной мною здесь дискуссии хочу предложить на случай отставки министра обороны Украины Алексея Резникова рассмотреть кандидатуру Андрея Мельника, который сегодня (если не ошибаюсь) является заместителем министра иностранных дел.

И изменения в Закон вносить не нужно, во время войны создавая угрозы конфликта между МО и ГШ, а также отклоняться от стандартов НАТО, и адекватная требованиям времени профессиональная и патриотическая кандидатура продолжит заложенную эффективную модель коммуникации с нашими западными партнерами.

Предложите это президенту, поверьте, идея более чем рациональна!

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Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт

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