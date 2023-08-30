Военный эксперт: У ВСУ нет огневого контроля над логистикой россиян вокруг Бахмута

Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Насчет Бахмута у меня нет такого оптимизма, как у госпожи Анны Маляр. Мы сегодня не перерезали ни одной логистической артерии на севере, юге, а также на востоке от Бахмута. Когда мы будем их перерезать, можно говорить о ловушке. Ловушка в Бахмуте не потому, что они не могут из него выйти, а потому, что они не получают приказа из него выйти, так как им нужно держать оборону", - сказал он.

Коваленко напомнил, что Бахмут сам по себе находится в низине.

"Контролируем мы практически все господствующие высоты с юга, с севера не все. Это позволяет нам оказывать огневое воздействие именно по городу и уничтожать врага в самом Бахмуте. Мы постепенно уничтожаем их личный состав, нивелируем оборонный потенциал, но россияне постоянно его обновляют. Логистика не перерезана на сегодняшний день ни с севера, ни с юга, ни с востока", - добавил эксперт.

Он отметил, что есть огневое воздействие, но не огневой контроль.

"Контроль - это когда невозможно вообще передвигаться по этим участкам. Огневой контроль только на южной логистической артерии, которая соединяет Горловку и Бахмут, а восточные - имеют огневое воздействие, а не контроль. Это контролем невозможно назвать", - подытожил Коваленко.