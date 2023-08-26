Военный эксперт Свитан рассказал, как будут использовать российский Ми-8, экипаж которого прилетел на базу ВСУ

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В 1976 году из Советского Союза в Японию перелетел Беленко на самолете МиГ-25. После перелета с этого самолета была снята система "свой-чужой", а также было все разобрано вдоль и поперек. Тогда СССР потерял десятки миллиардов долларов на полное перевооружение системы "свой-чужой" на всех самолетах и ракетно-зенитных комплексах. И в тот период советские авиация и ПВО были достаточно уязвимы. А вертолет, который сейчас к нам перелетел в рабочем состоянии, с него также снимут определенное количество частей и систему "свой- чужой", - объяснил военный летчик-инструктор.

Полковник запаса ВСУ отметил, что зная определенные коды и имея доступ к этой системе, мы сможем выполнять некоторые интересные задачи по обману системы ПВО противника.