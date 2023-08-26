Военный эксперт Свитан рассказал, как будут использовать российский Ми-8, экипаж которого прилетел на базу ВСУ
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор, отметил, что сняв с российского вертолета определенные коды и получив доступ к системе "свой-чужой", мы сможем выполнять достаточно интересные задачи по обману ПВО противника
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В 1976 году из Советского Союза в Японию перелетел Беленко на самолете МиГ-25. После перелета с этого самолета была снята система "свой-чужой", а также было все разобрано вдоль и поперек. Тогда СССР потерял десятки миллиардов долларов на полное перевооружение системы "свой-чужой" на всех самолетах и ракетно-зенитных комплексах. И в тот период советские авиация и ПВО были достаточно уязвимы. А вертолет, который сейчас к нам перелетел в рабочем состоянии, с него также снимут определенное количество частей и систему "свой- чужой", - объяснил военный летчик-инструктор.
Полковник запаса ВСУ отметил, что зная определенные коды и имея доступ к этой системе, мы сможем выполнять некоторые интересные задачи по обману системы ПВО противника.
- 23 августа, в сети появилась информация о том, что недавно на один из аэродромов Украины приземлился российский вертолет Ми-8, экипаж сдался в плен военным ВСУ. В ГУР Минобороны предварительно подтвердили эту ифнормацию и пообещали рассказать подробности
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