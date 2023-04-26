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Эксклюзив

Военный эксперт Ступак: планы ГУР по атаке дронов по Москве могли остановить США, считая цели "недостаточно" военными

26 апреля, 2023 среда
11:39
Война с Россией ГУР

США могли остановить главу украинской разведки Кирилла Буданова от атаки дронов на Москву 24 февраля, считая, что объекты "недостаточно" военные

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт Иван Ступак.

Он прокомментировал "слитые документы" Пентагона, опубликованные WP относительно того, что украинская разведка планировала массированные удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, но отказалась от этого по просьбе США.

"Возможно, его (Буданова, – ред.) остановили, поскольку выяснили себе, что эти цели, о которых идет речь – они не являются в достаточной степени военными. То есть видите, есть попадания военные, вокруг военные объекты. Возможно, американцы себе решили, что эти объекты не очень военные. Эти объекты не участвуют или не обеспечивают российскую военную группировку на территории Украины, поэтому попадания в них неуместны. Возможно, была именно такая аргументация", - предположил он.

Россия
ГУР
США
Военные новости
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