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Военный эксперт спрогнозировал сроки последующего ракетного удара РФ по Украине

25 ноября, 2022 пятница
17:22
война с Россией

Военный эксперт Жданов объяснил, когда армия России может снова массированно ударить ракетами по территории Украины

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Gazeta.ua .

Эксперт сообщил, что, скорее всего, РФ нанесет массированный удар по стране через неделю, ведь именно столько времени ей необходимо для подготовки.

"Вполне возможно, что следующего массового ракетного обстрела стоит ждать через неделю. Не думаю, что это произойдет раньше, потому что это достаточно сложная процедура. Даже в подготовке ракет к запуску, не говоря о сосредоточении ракет в одном месте. Летом ракетные обстрелы шли параллельно с наступлением. Сейчас Россия перешла к массированию ракетных ударов. Они были через месяц, сейчас интервал – неделя", – говорит Жданов.

Армия РФ свозит ракеты из всей страны для ударов. Эксперт отмечает, что основная цель этих атак – принудить Украину к переговорам: "Пока есть чем бить, будут это делать, а единственное спасение – это наша победа".

"В начале широкомасштабной войны обстрелы были раз в два-три дня, но не столь массированы. Сейчас приходится дольше к этому готовиться. Не стоит считать российские ракеты. Потому что трудно спрогнозировать, сколько их реально осталось. Надо искать способа от них защититься", – говорит эксперт.

России для последующего удара требуется не менее недели для перегруппировки войск, тогда же можно ожидать нового наступления.

"Надо пополнить потери техники, вооружения и особого личного состава тех сил, которые вышли из-под Херсона. Поэтому где-то в начале декабря можно ожидать наступательную операцию на востоке. Донецкое – это главное направление для россиян, где будут сосредоточены их силы", – добавил. Жданов.

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Россия
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