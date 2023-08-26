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Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"

26 августа, 2023 суббота
16:37
Мир

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, считает, что не было оснований для ликвидации Пригожина и руководителей ЧВК Вагнер, поэтому скорее он жив и со временем вынырнет где-нибудь в Никарагуа с новыми документами

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Есть фрагменты тел, а не тела; визуальное опознание и осмотр места катастрофы не дал стопроцентной гарантии, что эти тела принадлежат Уткину и Пригожину. По моему мнению, происходит операция "прикрытия". То есть Пригожина, Уткина и третье лицо, отвечавшее за службу безопасности ЧВК Вагнер, вывели в тень. Нет основания для ликвидации Пригожина, которому неделей ранее, его коммерческим структурам, дали возможность участвовать в тендерах на закупку продовольствия для дошкольных и школьных заведений Московской области", - отметил военный эксперт.

Дмитрий Снегирев добавил, что ЧВК Пригожина за последние два месяца провела ряд успешных операций за пределами РФ. А это фактически вывело из политической игры Францию и создало предпосылки для появления заявлений глав НАТО о гарантиях безопасности для Украины в обмен на территориальные уступки. То есть, происходило дипломатическое давление на страны Альянса, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

"ЧВК Вагнер имел успешный характер действий в Нигере, в результате чего фактически вывели с поля влияния Францию, поэтому риторика Парижа изменилась кардинально по отношению к Украине за последний месяц. Аналогичная ситуация с Сувальским коридором, а это передислокация вагнеровского ЧВК в Беларусь и создание условий для возможного военного вторжение на территорию стран НАТО Но основная угроза была не в возможном военном вторжении, а в том, чтобы подвергнуть сомнению 5 пункт устава Альянса о коллективной безопасности, поэтому возникает вопрос: для чего выводить и убивать руководителей сверхэффективного подразделения, которые проводят определенные успешные операции за пределами РФ? Вспомним недавние заявления о возможном размещении российских военных баз и ракет на территории Никарагуа. Я не исключаю, что Пригожин вынырнет где-нибудь в никарагуанских лесах под псевдо документами. Зная склонность Пригожина к конспирологии, у меня есть убеждение, что он жив",– сказал Снегирев.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиакрушении: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Беларуски Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

Украина
Россия
Франция
НАТО
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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