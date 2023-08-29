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Военный эксперт Селезнев рассказал, какие возможности получили ВСУ после уничтожения позиции врага на Тарханкуте

29 августа, 2023 вторник
11:44
Война с Россией

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что в Крыму происходит создание поля предстоящей битвы

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Крыму происходит стратегия маленьких порезов, раздражение врага и создание поля будущего сражения. Мы уже имеем возможность массированно наносить удары с помощью дронов-камикадзе по военной инфраструктуре армии РФ в Крыму, и это создает им немало проблем. После того, как была разрушена позиция врага в западной части Крыма, комплекс С-400 вблизи Маяка на мысе Тарханкут, мы получили калитку, в которую залетают наши дроны", - пояснил Селезнев.

По словам эксперта, россияне притянут на мыс новую систему ПВО, чтобы закрыть возможности для украинских Сил обороны.

"Но то, что произошло впервые, обязательно произойдет еще не раз", – подчеркнул Селезнев.

Владислав Селезнев также добавил, что бархатный сезон в Крыму и дальше будет "цвести хлопком".

"Количество вражеских целей на территории Крыма немалое. 232 объекта насчитали независимые журналисты, за кулисами говорят, что их до полутысячи. Все они являются законными целями, потому что они работают на усиление оборонных и боевых возможностей действующего в Крыму российского оккупационного контингента и Севастополе. Высадка украинского десанта в Крыму является информационно-силовой акцией, которая демонстрирует жителям Крыма, что Украина скоро будет в Крыму", - подчеркнул Селезнев.

  • Напомним, во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. На военном объекте на мысе Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • 24 августа журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, писал , что поражение установки С-400 23 августа якобы производилось крылатой ракетой "Нептун" Военно-Морских сил ВС Украины.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире "Украинского Радио", что российская пусковая установка С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно"
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