Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Военный эксперт дал комментарий по поводу сообщения министра обороны Мариуша Блащака о раскрытии шпионской сети России в Польше.

"В сети есть уже фото людей, которые были задержаны в Польше. Это довольно неприметные молодые супруги, которые вроде бы являются гражданами Беларуси. Они собирали информацию в пользу РФ. Такая история вполне ожидаема и, я уверен, она что не единичная. Есть случаи, когда такие агенты еще незадержаны, потому что находятся под наблюдением, и пока происходит документирование их противоправных действий. Кстати, эти люди пытались собрать информацию у железной дороги, где установили скрытую камеру, которая должна была фиксировать все, что едет в направлении Украины", - рассказал бывший сотрудник СБУ.

Иван Ступак отметил, что россиян интересуют пути поставок вооружения, которое идет из западных стран в Украину, также количество и виды оружия. Они пытаются отследить систему поставок техники, боеприпасов с запада Украины на восток. Также рассчитывают места временного хранения этой техники, чтобы можно было уничтожить их "кинджалами".

"Вылов таких шпионов – комплексная работа. Во-первых, работают органы контрразведки страны, которые делают свою контрагентурную работу и вербуют свою агентуру, например, в русскоязычной среде или среди людей, проживающих возле трасс, где проходят соответствующие сообщения. И такие люди смогут своевременно сообщить контрразведкам или полиции о подозрительных людях, приезжающих на автомобилях с неместными номерами, постоянно на том месте пьют кофе и что-то наблюдают уже не один день, а возможно, это работа технической контрразведки – фиксируются переговоры, неизвестные радиоканалы, неизвестный источник излучения, которого раньше не было. То есть это действительно комплексная работа", – объяснил Ступак.