Военный эксперт Притула рассказал, кому выгодна атака дронов по Москве

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нужно смотреть на то, кому выгоден удар дронами по Москве. В России много заинтересованных в том, чтобы нанести удары по Москве. Начиная с Пригожина, который имеет ресурсы, знания и деньги. Конечно, он мог затянуть беспилотники недалеко от Москвы и запустить их. При этом решается его внутриполитическая задача. Прежде всего виноват в том, что беспилотники долетели, Шойгу. Пригожин таким образом освобождает дорогу для себя и унижает своего конкурента. Пригожин показывает, что власть России несостоятельна, а он молодец. Это один из вариантов", - подчеркнул Притула.

По словам военного эксперта, российские олигархи также заинтересованы в том, чтобы нанести ущерб режиму Путина, в том числе унизить его авторитет.

"В России много олигархов, понесших большие потери и ущерб от санкций против России. Счета олигархов заблокированы и эта война им надоела. Они хорошо знают местность Рублевки и могли запустить эти дроны и управлять ими с самой Рублевки. Атака беспилотников показала слабость путинского режима, и это основная цель для запуска этих беспилотников", - отметил Притула.

Военный эксперт также добавил, что к происходящему в Москве могут быть привлечены внешние страны, которые заинтересованы в том, чтобы Россия вернула им территории.

"Все беспилотники были китайскими, и не исключаем версию о Китае. Китаю интересно ослабление России, чтобы он смог вернуть свои северные территории. Также заинтересована Ичкерия, то есть Кадыров. Он имеет такие силы и мог поставить дроны. Есть еще рабочая версия Дагестана. В конце концов, Беларусь тоже заинтересована, чтобы беспилотники добрались до Москвы. Поэтому не только Украина заинтересована в том, чтобы дроны летали по Москве. Как мы видим, есть много разных версий, чтобы мы поняли, что на самом деле происходит в России", - пояснил Притула.