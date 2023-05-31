Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Военный эксперт Притула рассказал, кому выгодна атака дронов по Москве
Эксклюзив

Военный эксперт Притула рассказал, кому выгодна атака дронов по Москве

31 мая, 2023 среда
15:30
Война с Россией

Военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула отметил, что атака беспилотников по Москве показала слабость путинского режима, и это является основной целью запуска дронов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нужно смотреть на то, кому выгоден удар дронами по Москве. В России много заинтересованных в том, чтобы нанести удары по Москве. Начиная с Пригожина, который имеет ресурсы, знания и деньги. Конечно, он мог затянуть беспилотники недалеко от Москвы и запустить их. При этом решается его внутриполитическая задача. Прежде всего виноват в том, что беспилотники долетели, Шойгу. Пригожин таким образом освобождает дорогу для себя и унижает своего конкурента. Пригожин показывает, что власть России несостоятельна, а он молодец. Это один из вариантов", - подчеркнул Притула.

По словам военного эксперта, российские олигархи также заинтересованы в том, чтобы нанести ущерб режиму Путина, в том числе унизить его авторитет.

"В России много олигархов, понесших большие потери и ущерб от санкций против России. Счета олигархов заблокированы и эта война им надоела. Они хорошо знают местность Рублевки и могли запустить эти дроны и управлять ими с самой Рублевки. Атака беспилотников показала слабость путинского режима, и это основная цель для запуска этих беспилотников", - отметил Притула.

Военный эксперт также добавил, что к происходящему в Москве могут быть привлечены внешние страны, которые заинтересованы в том, чтобы Россия вернула им территории.

"Все беспилотники были китайскими, и не исключаем версию о Китае. Китаю интересно ослабление России, чтобы он смог вернуть свои северные территории. Также заинтересована Ичкерия, то есть Кадыров. Он имеет такие силы и мог поставить дроны. Есть еще рабочая версия Дагестана. В конце концов, Беларусь тоже заинтересована, чтобы беспилотники добрались до Москвы. Поэтому не только Украина заинтересована в том, чтобы дроны летали по Москве. Как мы видим, есть много разных версий, чтобы мы поняли, что на самом деле происходит в России", - пояснил Притула.

  • Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в результате атаки дронов. Зафиксированы повреждения фасада и окон в многоэтажках.
  • Военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг. Владислав Селезнев напомнил , что в 1999 году российская ФСБ совершила целый ряд терактов на территории РФ.

Видео
Новости
Россия
Китай
Белорусь
Владимир Путин
Вагнергейт
Военные новости
Читайте также:
Джозеф Байден
30 мая, 2023 вторник
Безлимит на два года: в СМИ появились детали соглашения между Байденом и республиканцами о госдолге США
Очільник МОН Оксен Лісовий
30 мая, 2023 вторник
Глава МОН Лисовый отказался от ученой степени кандидата наук
30 мая, 2023 вторник
Воин ТрО заявил, что комбат взорвал авто, купленное волонтерами, а ему угрожают из-за огласки. Продолжается служебное расследование
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.6
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
31 мая
16:29
Ирина Геращенко: Рада поддержала обращение к президенту о награждении Олега Барны и его побратимов, погибших во время штурма вражеских позиций
16:26
Обновлено
Эдгарса Ринкевичса избрали новым президентом Латвии
16:13
В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект к разминированию посевных площадей
16:03
Талибан
Катар и Талибан провели секретные переговоры, - Reuters
16:02
Дуда: Польша осознает, что для РФ мы являемся врагом номер один после Украины
15:50
Украинских воинов будут отправлять на лечение за границу по упрощенной процедуре
15:49
Вражеская ДРГ пыталась зайти из России на Харьковщину: в ОВА раскрыли детали
15:37
В Киеве к вечеру откроют проезд по Гаванскому мосту
15:30
Анджей Дуда
"Путин не проиграл ни одной войны": Дуда назвал поддержку Украины долгом Запада
15:28
Германия объявила, что закрывает четыре из пяти консульств России
15:23
Мазепа из Concorde Capital помогал российскому олигарху Дерипаске спасти активы в Украине, - ЦПК
15:15
РФ объявила в розыск двух бывших министров обороны и экс-начальника Генштаба Украины
15:13
Из Киева в Варшаву поедет поезд, который будет вмещать в два-три раза больше пассажиров. Подробности
14:54
Четверым блоггерам, засветившим работу ПВО в Киеве 16 мая, сообщили о подозрении
14:50
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погодой начнется лето в Украине
14:44
Предали присягу и издевались над мирными жителями: экс-правохранителям из Геническа грозит пожизненное заключение
14:41
Урсула фон дер Ляен призвала всех, кто может, предоставить Украине дальнобойное оружие
14:30
Обновлено
Россияне ударили по жилому дому на Херсонщине: ранен трехлетний ребенок
14:29
Эксклюзив
Если российские добровольцы смогут собрать значительные силы, они могут оторвать территорию от РФ, – генерал-майор СБУ Ягун
14:27
Санду считает, что Молдова может вступить в ЕС до 2030 года вместе с оккупированным РФ Приднестровьем
14:25
В Украине сообщили о подозрении российскому военному, расстрелявшему авто с детьми в Буче
14:21
Россияне привезли дагестанский ОМОН для борьбы с запорожскими партизанами
14:20
Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
14:13
Разоблачены махинации с топливом на Укрспирте с убытком на 55 млн грн
14:04
Обновлено
Россияне удерживают в Черном море три ракетоносителя. Общий залп может достигать 16 "калибров"
14:01
SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников
13:58
Попросила взять с собой котенка: из Богоявленки в Донецкой области эвакуировали последнего ребенка
13:53
Белорусские пограничники включили сотрудникам ГПСУ аудиозапись с "приглашением на борщ"
13:50
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
13:44
Россияне минируют завод "Титан" в Крыму, - движение Атеш
13:44
В Молдове рассмотрят вероятность введения санкций против иностранцев, причастных к дестабилизации ситуации в стране
13:40
COVID-19
Ученые исследуют гены женщины, которая не испытывает боли, чтобы создать обезболивающее для людей с хроническими болезнями
13:38
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Министр обороны Беларуси объяснил, для чего Минску российское ядерное оружие
13:35
Россия строит масштабные комплексы для хранения трупов военных, ликвидированных в Украине
13:29
Оккупанты изымают права и документы на авто у водителей на Херсонщине
13:29
Баштанка, Ахтырка, Иванков: в маленьких городках презентовали фильм о героях-украинцах
13:25
Эксклюзив
На восточном направлении возросло количество вражеской пехоты, – командир пулеметного взвода Кишак
13:24
"Помогать в разминировании – это личный вопрос": посол UNITED24 актер Миша Коллинз встретился с Зеленским
13:01
Обновлено
Зеленский и Путин после инаугурации Эрдогана посетят Турцию, - Hurriyet
12:52
Укренэрго
"Выручка упала на 30 процентов": в Укрэнерго объяснили необходимость повышения тарифов на электроэнергию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV