Военный эксперт Притула рассказал, кому выгодна атака дронов по Москве
Военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула отметил, что атака беспилотников по Москве показала слабость путинского режима, и это является основной целью запуска дронов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нужно смотреть на то, кому выгоден удар дронами по Москве. В России много заинтересованных в том, чтобы нанести удары по Москве. Начиная с Пригожина, который имеет ресурсы, знания и деньги. Конечно, он мог затянуть беспилотники недалеко от Москвы и запустить их. При этом решается его внутриполитическая задача. Прежде всего виноват в том, что беспилотники долетели, Шойгу. Пригожин таким образом освобождает дорогу для себя и унижает своего конкурента. Пригожин показывает, что власть России несостоятельна, а он молодец. Это один из вариантов", - подчеркнул Притула.
По словам военного эксперта, российские олигархи также заинтересованы в том, чтобы нанести ущерб режиму Путина, в том числе унизить его авторитет.
"В России много олигархов, понесших большие потери и ущерб от санкций против России. Счета олигархов заблокированы и эта война им надоела. Они хорошо знают местность Рублевки и могли запустить эти дроны и управлять ими с самой Рублевки. Атака беспилотников показала слабость путинского режима, и это основная цель для запуска этих беспилотников", - отметил Притула.
Военный эксперт также добавил, что к происходящему в Москве могут быть привлечены внешние страны, которые заинтересованы в том, чтобы Россия вернула им территории.
"Все беспилотники были китайскими, и не исключаем версию о Китае. Китаю интересно ослабление России, чтобы он смог вернуть свои северные территории. Также заинтересована Ичкерия, то есть Кадыров. Он имеет такие силы и мог поставить дроны. Есть еще рабочая версия Дагестана. В конце концов, Беларусь тоже заинтересована, чтобы беспилотники добрались до Москвы. Поэтому не только Украина заинтересована в том, чтобы дроны летали по Москве. Как мы видим, есть много разных версий, чтобы мы поняли, что на самом деле происходит в России", - пояснил Притула.
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