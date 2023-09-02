Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ
Эксклюзив

Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ

2 сентября, 2023 суббота
21:52
Война с Россией

Российские линии обороны в Украине не функциональны, ведь их не заполнили достаточным количеством личного состава

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула в эфире Эспрессо.

Он отметил, что россияне настроили много линий обороны, но для их нормального функционирования там нужно не менее 400 тыс. военных.

"Там такого количества войск нет. Там много "зубов дракона", траншеи, но они надлежащим образом не заполнены личным составом. Это большая проблема для россиян. Они построили линии обороны, но личного состава туда не нагнали", - подчеркнул он.

Михаил Притула отметил, что российские линии обороны укреплены, но не функциональны и не так сильны, какими могли бы стать при достаточном количестве там военных.

  • 30 августа начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что враг подрывается на своих минно-взрывных заграждениях.
Новости
Украина
Россия
Военные новости
Читайте также:
1 сентября, 2023 пятница
СБУ задержала снайпера, который по приказу ФСБ готовил покушение на командование ВСУ на Запорожье
Віктор Орбан
2 сентября, 2023 суббота
Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
Данило Гетманцев
31 августа, 2023 четверг
Гетманцев рассказал о подготовке законопроекта о новом временном налоге
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
23:03
Шольц травмировался во время пробежки, - СМИ
22:53
Папа Франциск в Монголии
Папа Франциск в Монголии одобрительно отозвался о завоеваниях Чингисхана
22:20
На фото дети из Украины
В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев, - Financial Times
22:15
Бывшая резиденция Онуфрия в Киево-Печерской Лавре
Журналисты показали резиденцию Онуфрия в Киево-Печерской лавре, где находилась баня и комнаты для трапезы и отдыха
22:07
К энергосети подключили еще один блок АЭС: он добавил тысячу мегаватт мощности
21:51
Обновлено
Игорь Коломойский
Шевченковский суд отправил Коломойского под стражу на два месяца. Выйти можно под залог в полмиллиарда
21:47
Эксклюзив
Путин обречен в последние месяцы усиливать запугивание Запада, нанося все более кровавые удары по Украине, - Орешкин
21:15
Через Керчь круглосуточно идут колонны с грузовиками окупантов, - СМИ
21:14
На Днепропетровщине собирают урожай: засаженная овощами площадь угодий на 10% больше, чем в прошлом году
21:14
В Украине не будет тех, кто будет ставить себя над законом, - Зеленский
21:08
OPINION
Не знаю, хотят ли Коломойского в Украине "закрыть" или все же "прикрыть"
20:38
Российская армия ударила по Угледару: погибли супруги, двое раненых
20:19
Мудрык не спас "Челси" от неожиданного поражения "Ноттингему" в АПЛ
20:15
Россияне атаковали Краматорск из РСЗО: ракеты попали в многоэтажку и кладбище
20:02
Эксклюзив
Путин руководит Россией посредством страха, - социолог Яковенко
20:01
Оксана Марченко с архимандритом УПЦ (МП) Дамианом (Радзиховским)
Духовник Медведчука и Марченко по-прежнему живет в Киево-Печерской Лавре, - "Схемы"
20:00
Эксклюзив
Чтобы не было нареканий на затяжную войну, Украине нужно еще лучшее оружие, а на Россию следует налагать еще более сильные санкции, - Макфол
19:59
Малгожата Зих
Снятая с выборов кандидатка в польский Сенат извинилась перед Путиным за то, что назвала его военным преступником
19:26
Обзор
Торги завершены: главные трансферы украинских футболистов за лето-2023
19:20
Украинский стартап создал проект для ускорения появления крымскотатарского языка в мобильных сервисах: кто может приобщиться
19:06
За сутки на фронте произошло более 15 боевых столкновений, ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
19:00
Обновлено
УПЛ: "Ворскла" победила "Александрию". Расписание и результаты 6-го тура
18:56
После взрывов на складах в крымском поселке Октябрьское там не могут найти 18 солдат, - росСМИ
18:16
В Тель-Авиве произошли столкновения между противниками и сторонниками диктатуры в Эритрее: около 140 человек ранены
18:13
Целью должен быть Каддафи: экс-премьер Италии обвинил Францию в сбитии гражданского аэролайнера, случившемся в 1980 году
18:10
Эксклюзив
москва, кремль
Политолог Орешкин: Российские генералы понимают, что нужно что-то делать
17:44
Минобороны заявило, что взимает 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпаев
17:35
Украина получила $232 млн от Всемирного банка на экстренный ремонт жилья
17:30
Эксклюзив
Китай не будет осуждать агрессию РФ против Украины, но и в дальнейшем будет соблюдать нейтралитет, - Майкл Макфол
16:33
Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов от The Economist, но с низким результатом
16:28
Обновлено
РФ ударила из авиации по Одрадокаменке в Херсонской области: погиб мужчина, есть раненые
16:11
В возрасте 76 лет скончался американский певец и автор песен Джимми Баффет
16:00
В Киеве откроют первую библиотеку настольных игр, которые будут выдавать домой, как книги
15:55
Пропаганда РФ сфабриковала фейковый ролик о гибели 400 тысяч украинских военных
15:48
Обстрелы в Харьковской области: в Волчанске и Чугуевском районе есть погибшая и двое раненых
15:39
Эксклюзив
Будут голосовать завезенные россияне за никогда не проживавших в Украине кандидатов: Правозащитник о псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях
15:28
Приложение "Дия"
В скором времени в "Дии" появятся еще четыре новых сервиса
15:19
Обновлено
Нобелевский фонд отозвал приглашение послов РФ, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий
15:15
Курс валют 2 сентября: цены на доллар, евро, злотый
15:00
Эксклюзив
В критических случаях Путин сдается под давлением и его угрозы ничего не стоят, - Макфол
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV