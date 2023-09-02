Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ
Российские линии обороны в Украине не функциональны, ведь их не заполнили достаточным количеством личного состава
Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула в эфире Эспрессо.
Он отметил, что россияне настроили много линий обороны, но для их нормального функционирования там нужно не менее 400 тыс. военных.
"Там такого количества войск нет. Там много "зубов дракона", траншеи, но они надлежащим образом не заполнены личным составом. Это большая проблема для россиян. Они построили линии обороны, но личного состава туда не нагнали", - подчеркнул он.
Михаил Притула отметил, что российские линии обороны укреплены, но не функциональны и не так сильны, какими могли бы стать при достаточном количестве там военных.
- 30 августа начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что враг подрывается на своих минно-взрывных заграждениях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное