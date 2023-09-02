Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула в эфире Эспрессо.

Он отметил, что россияне настроили много линий обороны, но для их нормального функционирования там нужно не менее 400 тыс. военных.

"Там такого количества войск нет. Там много "зубов дракона", траншеи, но они надлежащим образом не заполнены личным составом. Это большая проблема для россиян. Они построили линии обороны, но личного состава туда не нагнали", - подчеркнул он.

Михаил Притула отметил, что российские линии обороны укреплены, но не функциональны и не так сильны, какими могли бы стать при достаточном количестве там военных.