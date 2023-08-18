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Военный эксперт объяснил, почему РФ не удержит Работино

18 августа, 2023 пятница
11:40
Война с Россией

Россияне не удержат Работино на Запорожье, ведь северные улицы села находятся под огневым контролем Сил обороны

Об этом сказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире Эспрессо.

"С Работиным вопрос решен в краткосрочной перспективе. Россияне не смогут его удержать. Во-первых, на левом фланге забит клин между Работиным и Вербовым. На правом также процесс покорения еще одного клина - между Работиным и Копанями", - отметил он.

На Копани Силы обороны оказывают давление с востока и севера, что в перспективе решает вопрос с этим населенным пунктом. Александр Коваленко отметил, что для россиян находиться в Работино - самоубийство, ведь северные улицы находятся в серой зоне под украинским огневым контролем.

Также 17 августа расширились фланги в направлении Дорожнянки и проверили, насколько РФ может держать удар. Плацдарм расширяется.

"Если вопрос с Работиным будет решен в ближайшее время, то мы окончательно выйдем в этой локации на вторую линию обороны врага и расширили плацдарм для подготовки условий прорыва этой основной линии обороны", - подчеркнул эксперт.

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