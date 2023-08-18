Военный эксперт объяснил, почему РФ не удержит Работино
Россияне не удержат Работино на Запорожье, ведь северные улицы села находятся под огневым контролем Сил обороны
Об этом сказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире Эспрессо.
"С Работиным вопрос решен в краткосрочной перспективе. Россияне не смогут его удержать. Во-первых, на левом фланге забит клин между Работиным и Вербовым. На правом также процесс покорения еще одного клина - между Работиным и Копанями", - отметил он.
На Копани Силы обороны оказывают давление с востока и севера, что в перспективе решает вопрос с этим населенным пунктом. Александр Коваленко отметил, что для россиян находиться в Работино - самоубийство, ведь северные улицы находятся в серой зоне под украинским огневым контролем.
Также 17 августа расширились фланги в направлении Дорожнянки и проверили, насколько РФ может держать удар. Плацдарм расширяется.
"Если вопрос с Работиным будет решен в ближайшее время, то мы окончательно выйдем в этой локации на вторую линию обороны врага и расширили плацдарм для подготовки условий прорыва этой основной линии обороны", - подчеркнул эксперт.
- 15 августа стало известно, что ВСУ имеют тактические успехи в районе Работиного.
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