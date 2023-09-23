Военный эксперт объяснил, почему именно по штабу ЧФ РФ был нанесен удар

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Это место, где хранится большое количество секретных документов российского Черноморского флота. Там хранились документы под грифом "Секретно" особой важности и множество разнообразных планов - мобилизационные планы, планы по нанесению ракетных ударов по Украине. Эти документы хранятся в отдельных комнатах. Сейчас у ФСБ есть головная боль, как сделать так, чтобы эти документы не разлетелись. Чтобы посторонние люди не получили доступ к этим материалам, а потом не передали украинцам", - пояснил Ступак.

По его словам, также большое количество магистралей связи было расположено в здании штаба ЧФ РФ.

"Это конспиративная защищенная связь. Сейчас возможность связываться с Москвой по получению задач ограничена. Неизвестно, имеет ли такую возможность запасной командный пункт? Россиянам придется пользоваться мессенджерами или сотовой связью. И это упрощает нам и западным партнерам возможность перехвата информации по этим каналам связи", - подчеркнул Ступак.

Что известно об ударе по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ. Он добавил, что возле театра Луначарского упал обломок ракеты.

В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что осколки после удара по штабу Черноморского флота РФ разбросаны на сотни метров. К месту происшествия следует большое количество скорых.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил, что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано даже выбитых окон. На месте инцидента ликвидируют пожар.

В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбило пять ракет и сообщили об одном погибшем военном.

В то же время позже пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.

В комментарии Буданов отказался называть, какой ракетой был поражен неприятельский объект. Sky News со ссылкой на источники в Воздушных Силах Украины написало, что во время атаки на штаб ЧФ РФ были использованы ракеты Storm Shadow, которые Украине предоставила Великобритания.