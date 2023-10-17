Военный эксперт назвал условие отказа Ирана от поддержки РФ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Победа израильской армии над террористами ХАМАСа не будет означать исчерпание существующей проблемы. Потому что дестабилизационный фактор на Ближнем Востоке будет сохраняться. Поскольку о чем можно говорить с Россией, которая сегодня вносит лишь дестабилизацию в эти события, да и не только. Они никоим образом не влияют на то, чтобы остановить кровопролитие", - пояснил Мусиенко.

Эксперт также попытался спрогнозировать при каких условиях Тегеран отказался бы от поддержки России

"Очень важно, какую позицию в обострении на Ближнем Востоке займет Иран. Поскольку без Ирана Россия не сможет обеспечить серьезное влияние на Ближнем Востоке. Иран же ведет свою игру. Ведь Иран ищет возможности, при которых их вернули бы в ядерное соглашение. Я почти уверен, что если бы Иран вернулся в ядерное соглашение, то сразу Тегеран бросил бы Россию и отказался от поддержки Москвы. Это очень свойственно ирано-персидской международной политике", - добавил он.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

15 октября Иран обратился к Израилю с просьбой о прекращении эскалации конфликта с ХАМАСом, а также предупредил, что ответит, если операция продолжится