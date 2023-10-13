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Военный эксперт Мусиенко объяснил, почему враг активно штурмует Авдеевку

13 октября, 2023 пятница
23:39
Война с Россией

Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований, отметил, что одна из целей противника в атаках Авдеевки – окончательно перехватить инициативу на юге и отвлечь наше внимание на восточный фронт

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Враг активно штурмует Авдеевку, потому что, во-первых, это короткое логистическое плечо с оккупированных территорий и непосредственно с территории России. Второе – у противника до этого уже были исходные позиции, потому что вот эта ситуация, которую мы видим на карте, возникла тоже не вчера и на неделю назад, а еще раньше. Такая ситуация так и держалась, то есть враг еще зимой в начале этого года, когда шли активные бои в районе Бахмута, пытался брать в окружение Авдеевку. Вражеские атаки тогда не увенчались успехом, поэтому они эту затею приостановили, как оказалось на определенный период времени. Сейчас опять же российские вояки принялись активно наступать большими силами. Действительно нашим силам там не просто на сегодняшний день", - отметил директор Центра военно-правовых исследований.

По его словам, захватнические российские войска преследуют несколько целей, штурмуя Авдеевку.

"Первая цель – окончательно перехватить у нас инициативу на юге, то есть сбить наш контрнаступательный темп, остановить его вообще на Мелитопольском направлении и отвлечь наше внимание на восточный фронт. Второе – продемонстрировать, что якобы российские войска перехватили инициативу у украинских сил. Третье – пропагандистский информационный эффект о том, что на самом деле российская армия еще способна показывать какие-то движения и приносить какие-то победы. И тут ответ непосредственно об Авдеевке. Дело в том, что до этой активации расположение подразделений российских войск позволяло начинать движение как на окружение, что они сейчас там и делают ", – объяснил Александр Мусиенко.

Мусиенко добавил, что Россия десятки раз рассказывала о намерениях создать котел или окружение возле разных украинских населенных пунктов, то есть это такая маниакальная погоня, чтобы создать котел, который они еще не создавали.

Что известно о русском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Бараьаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Института изучения войны (ISW) назвали истинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Видео
Украина
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
Бахмут
наступление ВСУ
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