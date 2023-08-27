Военный эксперт Коваленко объяснил, почему россиянам не удастся прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Несмотря на то, что россияне накопили на Лимано-Купьянском направлении более 100 тыс. личного состава, у них очень много проблем со штатной комплектацией этих подразделений. Им критически не хватает техники, чтобы полноценно прорвать наши линии обороны. Поэтому эту группировку российских войск следует рассматривать, как войска оборонного типа. Та же самая 6-я общевойсковая, 20-я общевойсковая, все мотострелковые бригады, их там три, танковые полки и другие не имеют полной штатной комплектации", - пояснил Коваленко.

Военный эксперт убежден, что в случае усиления наступления на Лимано-Купянском направлении россияне понесут колоссальные потери.

"Все войска, которые Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении, являются подразделениями оборонного функционала. Если эти подразделения отправить в наступление, имея преимущество в личном составе, то продвижение, конечно, будет, однако потери будут колоссальными. Следует отметить, что действительно давление на наши войска на этом направлении достаточно серьезное. Однако за последние дни значительно уменьшилось количество атак со стороны российских оккупационных войск. До этого они не смогли прорвать нашу оборону в направлении Лимана, Боровой и Купянска", - добавил он.