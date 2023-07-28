Об этом заявил военный эксперт Роман Костенко в эфире Эспрессо.

"Сейчас, чтобы разблокировать порты, нам нужно сделать две вещи. Первая - дать возможность освещать обстановку в территориальных и экономических водах Украины. Это должны быть средства разведки наших партнеров или наши и средства поражения: противокорабельные ракеты "Нептун" или иностранные, которые дадут поражать противника в территориальных и экономических водах Украины", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что это будет первый шаг, когда при отсутствии флота, который мог бы противостоять РФ, мы смогли бы контролировать свои воды. По словам Романа Костенко, средства для этого наши партнеры могут предоставить без опасений.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

25 июля ГУР обнародовал доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали для препятствования экспорту зерна из Украины, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

В тот же день в Госдепе США на фоне обстрелов Одессы и дунайской инфраструктуры заявили , что РФ готовит операцию под чужим флагом в Черном море на корабле в международных водах.

25 июля Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам с тем, чтобы взорвать гражданские суда и обвинить позже в этом Украине.