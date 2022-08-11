Военный эксперт Катков рассказал варианты того, как ВСУ ударили по аэродрому в Крыму
Есть несколько способов, как Вооруженные Силы Украины нанесли удар по аэродрому вблизи города Саки в оккупированном Крыму
Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Я могу повторить наиболее вероятные варианты: либо ракеты ATACAMS, либо мы успели доработать ракетный комплекс "Сапсан", потому что он на 2021 год, согласно заявлению эксминистра обороны Тарана, был готов на 80% уже. У нас 1,5 года, чтобы довести до конца эту разработку", - отметил он.
По словам эксперта, Украина также могла переработать береговой ракетный комплекс "Нептун".
Третий вариант - переработанный "Нептун". На это указывает то, что аэродром "Саки" - цель, которая находится близко к морю и фактически разработка "Нептуна" для уничтожения наземных целей также велась. Остается еще один вариант - это действия Сил спецопераций. Можно исключить дроны-камикадзе и Байрактары из-за малой мощности взрывчатых веществ. А там были взрывчатки на 200 кг точно", - подытожил Катков.
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