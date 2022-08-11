Военный эксперт Катков рассказал варианты того, как ВСУ ударили по аэродрому в Крыму

Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Я могу повторить наиболее вероятные варианты: либо ракеты ATACAMS, либо мы успели доработать ракетный комплекс "Сапсан", потому что он на 2021 год, согласно заявлению эксминистра обороны Тарана, был готов на 80% уже. У нас 1,5 года, чтобы довести до конца эту разработку", - отметил он.

По словам эксперта, Украина также могла переработать береговой ракетный комплекс "Нептун".

Третий вариант - переработанный "Нептун". На это указывает то, что аэродром "Саки" - цель, которая находится близко к морю и фактически разработка "Нептуна" для уничтожения наземных целей также велась. Остается еще один вариант - это действия Сил спецопераций. Можно исключить дроны-камикадзе и Байрактары из-за малой мощности взрывчатых веществ. А там были взрывчатки на 200 кг точно", - подытожил Катков.

Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.

В Институте исследования войны заявили , что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".