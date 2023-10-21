Военный эксперт Грант спрогнозировал, как долго может продолжаться российская атака на Украину

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Россияне будут продолжать делать то, что делают, потому что в их сознании они побеждают. Россияне привыкли не жалеть людей и терять много техники. Похоже, что у России нет никакого желания прекратить войну. Россияне сейчас поддерживают Путина как никогда раньше. И Путин вкладывает в эту войну всю свою энергию и российские ресурсы. Несмотря на их слабую интеллектуальную и технологическую мощь, они будут продолжать производить много низкопробных вещей, которые будут усложнять жизнь Украины и речь идет о цифрах. Это та сила, которую имеет Россия", - отметил Грант.

По словам полковника, Силам обороны Украины требуется прорыв на линии фронта.

"Если мы не сломаем их за зиму, то есть вероятность, что война может длиться еще два-три года, и я вполне серьезно говорю об этом. Россию надо ломать, а сейчас мы этого не делаем. Мы всего лишь их сдерживаем. Да, есть определенные продвижения, но это не прорыв. Нам нужен прорыв. Возможно, он произойдет под Херсоном с новой операцией по форсированию реки. То есть ВСУ нужно действовать по-другому.Потому что стратегия - это о способностях, а в настоящее время наши способности недостаточно сильны, чтобы стратегия заработала. Даже с ATACMS, даже с F-16, ведь основная способность - это сотня боевых бригад, которые на сегодняшний день должным образом не оснащены, чтобы выиграть эту войну. Поэтому нужно больше и лучше думать", - подчеркнул Грант.